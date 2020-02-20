وقال مسؤول في السلطات الصحية إن حالات الإصابة التي يصعب تحديد مسارها، تظهر في بعض المناطق مثل سول، ومدينة ديجو الكبرى، ويعتقد بأن الفيروس الذي كان يدخل إلى البلاد عبر الأشخاص الزائرين من الخارج، بدأ في الانتشار في المجتمع الإقليمي المحلي.


وأضاف أن الحكومة تنسق نظام الحجر الصحي بما يتماشى مع الوضع الحالي، لافتا إلى أنها ستركز جهودها على منع دخول الفيروس من الخارج، واكتشاف حالات الإصابة في مرحلة مبكرة.

وأعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم عن 31 حالة جديدة للإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 82 حالة اعتبارا من صباح اليوم، وسجلت مدينة ديجو زيادة حادة في عدد الإصابات خلال يومي أمس واليوم.