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كلب مسعور يثير الرعب ويعقر 5 أشخاص بسيدى بشر فى الإسكندرية

الخميس، 20 فبراير 2020 10:55 ص
كلب مسعور يثير الرعب ويعقر 5 أشخاص بسيدى بشر فى الإسكندرية كلاب ضالة - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهدت دائرة قسم شرطة أول المنتزه شرق الإسكندرية واقعة عقر 5 أشخاص من كلب مسعور وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وكان تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بإصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة عقرهم من كلب مسعور ضال بمنطقة سيدى بشر في دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد المواطنين بمكان الواقعة، هاجمهم كلب بلدى ضال "مسعور" وعقر أحد الأشخاص، وأثناء التدخل لإنقاذه قام بعقر باقى المواطنين، ما أدى إلى إثارة الرعب والفزع بين المواطنين بالمنطقة نظرا لوجود أطفال.

وعلى الفور تم القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقى العلاج اللازم وخرجوا عقب ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، قد حمل الحكومة مسئولية انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، ويصل عددها إلى أكثر من 8 ملايين كلب ضال حسب أخر احصائيات أفاد بها المسؤولين، متابعاً : رغم وعود الوزراء بإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر خلال جلسة موسعه عقدت بلجنة الإدارة المحلية فى حضور الوزراء والمحافظين، لم يتم أى شيء على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجه إلى وزير الزراعة السيد القصير.

وأضاف حسان، أن انتشار الكلاب الضالة كارثة فى مصر كلها، وتنتشر كـ"الذباب"، مضيفاً: "هناك من يدافعون عن حقوق الحيوان، ولكن ماذا عن الـ100 ألف مواطن الذين تعرضوا للعض من الكلاب الضآلة، إننى أحمل المسئولية للحكومة فى تعرض المواطنين للعض، أولادنا بتموت.

وتابع عضو مجلس النواب، فى حديثه خلال الجلسة العامة "الكلاب تنتشر فى كل مكان بجوار مجلس الشعب والوزارات".


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الكلاب الضالة

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