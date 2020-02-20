قبل موقعة السوبر.. قائمة الزمالك = 304 ملايين و 800 ألف جنيه (فيديو)

إعداد أسماء عمر

يستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى، فى مباراة القمة التى تجمهما مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بالإمارات فى كأس السوبر المصرى، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء حاملاً للقب كأس مصر، فيما يدخل النادي الأهلى اللقاء حاملاً للقب الدورى عن الموسم الماضى.

باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، اصطحب 24 لاعباً وهم: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط. مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

ويستعرض "اليوم السابع" القيمة التسويقية لقائمة نادى الزمالك قبل موقعة السوبر المرتقبة.

ـ محمود جنش: 8 ملايين و400 ألف جنيه

- محمد أبو جبل: 6 ملايين و700 ألف جنيه

- محمد عواد: 16 مليون و900 ألف جنيه

- محمد صبحى: مليون و700 ألف جنيه

ـ محمود علاء: 20 مليون و300 ألف جنيه

- محمد عبد الغنى: 5 ملايين جنيه

- محمود الونش: 10 ملايين و100 ألف جنيه

- محمد عبد السلام: 3 ملايين و400 ألف جنيه

- أحمد عيد: مليون و700 ألف جنيه

- حازم إمام: 5 ملايين و900 ألف جنيه

- محمد عبد الشافى: 5 ملايين جنيه

- عبد الله جمعة: 8 ملايين و400 ألف جنيه

ـ طارق حامد: 25 مليون و400 ألف جنيه

- فرجانى ساسى: 42 مليون و300 ألف جنيه

- محمد حسن: 4 مليون و200 ألف جنيه

- أحمد زيزو: 13 مليون و500 ألف جنيه

- محمد أوناجم: 13 مليون و500 ألف جنيه

- محمود عبد الرازق شيكابالا: 3 ملايين و400 ألف جنيه

- يوسف أوباما: 20 مليون و300 ألف جنيه

- إسلام جابر: 4 ملايين و200 ألف جنيه

- كريم بامبو: 6 ملايين 800 ألف جنيه

- مصطفى فتحى: 8 ملايين و400 ألف جنيه

- أشرف بن شرقى: 16 مليون و900 ألف جنيه

- محمد عنتر: 3 ملايين و400 ألف جنيه

ـ مصطفى محمد: 20 مليون و300 ألف جنيه

- عمر السعيد: 8 ملايين و400 ألف جنيه

ـ إمام عاشور: 3 ملايين و400 ألف جنيه

- كاسونجو: 16 مليون و900 ألف جنيه