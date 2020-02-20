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عمدة مدينة كورية يحث الناس على عدم الخروج من المنازل بسبب حالات الكورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 03:18 م
عمدة مدينة كورية يحث الناس على عدم الخروج من المنازل بسبب حالات الكورونا فيروس كورونا
كتب خالد إبراهيم

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حث عمدة مدينة دايجو الكورية الجنوبية والبالغ عدد سكانها 2.5 مليون شخص اليوم الخميس على الامتناع عن الخروج خوفا من الإصابة بفيروس جديد، وطلب العمدة كوون يونج جين هذا فى مؤتمر صحفي بثه التلفزيون بعد أن أبلغت المدينة الجنوبية الشرقية وبلداتها القريبة عن 35 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد يوم الخميس، وقال العمدة، "نحن في أزمة غير مسبوقة".

وأمر بإغلاق جميع رياض الأطفال والمكتبات العامة، وكذلك تأجيل المدارس لبداية الفصل الربيعي المقرر فى أوائل مارس.

كورونا
كورونا

 

وعانت كانت مراكز التسوق ودور السينما من فراغ كبير، حيث شهدت شوارع وسط المدينة المزدحمة هدوء ملحوظ، تم تأجيل حفل موسيقى يضم BTS وغيره من نجوم K-pop الذى تم تعيينه لإستاد دايجو فى 8 مارس.

وتقول السلطات الصحية إن 28 من هؤلاء المرضى البالغ عددهم 35 ذهبوا إلى خدمات الكنيسة التي حضرها مريض فيروس سبق تأكيده، ووكانت كوريا الجنوبية أبلغت عن 82 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو مرض تم اكتشافه لأول مرة فى ووهان، بالصين، فى ديسمبر الماضى.

انتشار المرض فى كرويا الجنوبية
انتشار المرض فى كرويا الجنوبية

 

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، اكتشاف حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا، المستجد؛ ما يرفع إجمالى حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 700 شخص، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحالتين الجديدتين ترفعان عدد حالات الإصابة خارج السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحى بميناء "يوكوهاما" إلى 88 شخصًا.. مشيرة إلى أن المريض الأول (فى الأربعينات من العمر) يقطن بمدينة "سابورو"فى شمال البلاد، فيما يسكن المريض الآخر (فى الستينات من العمر) بمدينة "فوكوكا" في جنوب غرب البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 

 


عمدة

مدينة كورية

الكورونا

رياض الأطفال

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