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طالبة من جامعة المنصورة تحصل على المركز الرابع عالميا فى التصوير الجدارى

الخميس، 20 فبراير 2020 12:58 م
طالبة من جامعة المنصورة تحصل على المركز الرابع عالميا فى التصوير الجدارى الطالبة رانيا مصطفى شلبي
فريق المحافظات

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كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالبة رانيا مصطفى شلبي بالمستوى الخامس بكلية الفنون الجميلة وذلك لمشاركتها في مسابقة التصوير الجداري "Mosaic" والتي نظمت بدولة إيطاليا خلال شهر نوفمبر 2019م، حيث حصلت الطالبة على المركز الرابع في المسابقة العالمية والتي شارك فيها حوالى 39 مشارك من مختلف جامعات العالم.

 

كما كرمت جامعة المنصورة الفائزين بالملتقى الأول الرياضي للوافدين بجامعة قناه السويس من 1 الى 4 فبراير، حيث فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول في كرة القدم الخماسي والمركز الثاني في تنس الطاولة والمركز الثاني في ألعاب القوى.

كما تم تكريم الطلاب الوافدين الذين فازو فى مسابقه الطالب والطالبة المثالية الذى نظمها نادى الطلاب الوافدين و قد فاز كل من الطالب أحمد عبد الناصر بوسعفيان بالطالب المثالي على مستوى الطلاب الوافدين الدارسين فى مرحلة البكالوريوس و فوز الطالب باسل عثمان الفضلى بالطالب المثالي على مستوى الطلاب الوافدين الدارسين فى مرحلة الدراسات العليا و فوز الطالبة إخلاص عبد الجبار الشرجبى بالطالبة المثالية كما تم تكريم الأستاذ هانى السيد سعد الدين بنادى الطلاب الوافدين لتميزه فى العمل للنشاط الطلابى

وعلى جانب آخر شهدت جامعة المنصورة المؤتمر الدولى السنوى تحت عنوان " الجديد فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة " خلال الفترة من 27-29 فبراير 2020 م

تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور الشعروى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، الدكتور ياسر خفاجى رئيس القسم، الدكتور يوسف كامل سكرتير المؤتمر.

يشارك بالمؤتمر الخبير الأسبانى "خافير جافيلان " أستاذ الأنف والأذن والجنجرة بجامعة مدريد بأسبانيا  كما يحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة الأنف والأذن بالجامعات المصرية وطب الأزهر والطب العسكرى

يهدف المؤتمر إلى التعاون مع خبراء الأنف والأذن والحنجرة من مختلف الجامعات وتوعية وتدريب الأطباء فى الدقهلية والدلتا وتدريبهم على كل ما هو جديد فى التخصص والتخصصات الدقيقة مثل أمراض الاذن الداخلية وزرع القوقعة وجراحات الرأس والرقبة  وقاع الجمجمة

 

 

 


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