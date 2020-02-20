ضبط موظف مفصول لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالبحيرة

كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية الدولية،وبالفحص تبين ورود معلومات للعميد محمد سمير رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة، مفادها قيام "إ . ع .ا" موظف مفصول"ومقيم قسم دمنهور بتزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية .

وبتقنين الاجراءات تم مداهمة منزل المتهم وضبطه وبحوزته عدد 3000 مستند حكومي مزور ممهور بخاتم شعار الجمهورية لعدد 85 مؤسسة حكومية تنوعت ما بين محاكم وشهادات ضرائب وشهادات دراسية ومراكز الشرطة والنيابات.

وبمواجهته اعترف بارتكابه عددا من الوقائع وقيامه بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة بقصد ترويجها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وبالعرض علي النيابة العامة قرر المستشار على عبد البارئ رئيس نيابة بندر دمنهور حبس المتهم على ذمة التحقيقات.