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ضبط موظف مفصول لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالبحيرة

الخميس، 20 فبراير 2020 01:47 م
ضبط موظف مفصول لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالبحيرة اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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تمكنت الاجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط موظف سابق  لاتهامه بتزوير  المحررات الرسمية وترويجها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية الدولية،وبالفحص تبين ورود معلومات للعميد محمد سمير رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة، مفادها قيام "إ . ع .ا" موظف مفصول"ومقيم  قسم دمنهور بتزوير المحررات الرسمية  والشهادات الدراسية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية .
 
وبتقنين الاجراءات تم مداهمة منزل المتهم وضبطه وبحوزته عدد 3000 مستند حكومي مزور ممهور بخاتم شعار الجمهورية لعدد 85 مؤسسة حكومية تنوعت ما بين محاكم وشهادات ضرائب وشهادات دراسية ومراكز الشرطة والنيابات.
 
وبمواجهته اعترف بارتكابه عددا من الوقائع وقيامه بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة بقصد ترويجها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وبالعرض علي النيابة العامة  قرر المستشار على عبد البارئ رئيس نيابة بندر دمنهور حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
 
يذكر ان نيابة بندر دمنهور قد قررت برئاسة المستشار  على عبد البارى، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بتزوير المحررات الرسمية والشهادات الصحية مقابل مبالغ مالية.
 
وكان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ،وبالفحص تبين ورود معلومات للعميد محمد سمير رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة، مفادها قيام " ن .ا .ك " 42 سنة المديرة المسئولة عن مكتبة تصوير مستندات ومقيمة قسم دمنهور بتزوير المحررات الرسمية وشهادات التأمين الصحى والكومسيونات الطبية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.
 
وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها عددا من التقارير الطبية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وبطاقات تحقيق الشخصية لعددا من المواطنين.
وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 
 

 


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