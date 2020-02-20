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الخميس، 20 فبراير 2020 02:52 م
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صور.. تنفيذ برنامج تحسين مستوى تلاميذ مدارس قرى الوادى الجديد

الخميس، 20 فبراير 2020 02:26 م
صور.. تنفيذ برنامج تحسين مستوى تلاميذ مدارس قرى الوادى الجديد برنامج تحسين مستوي تلاميذ مدارس قرى الوادي الجديد
فريق المحافظات

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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، عن بدء قطاع التعليم بالمحافظة و بالتعاون مع وحدة الصفوف الأولى بالمديرية فى تنفيذ برنامج علاجى للتلاميذ ضعاف القراءة والكتابة بالصفوف التعليمية من الرابع وحتى الثالث الإعدادى وخاصة بالمناطق والقرى المحرومة والنائية حيث إنطلقت لجنة مشكلة من الوحدة لمدارس قري ( الكويت _ فلسطين _ صنعاء ) لتنفيذ البرنامج لتلاميذ وطلاب تلك المدارس وبحضور أولياء الأمور .

وشهدت الفصول الدراسية تفاعل متميز من جميع التلاميذ مع شرح المقاطع الصوتية وتكوين كلمات ودمج وتحليل و تنفيذ عدد من المسابقات البسيطة لخلق جو تنافسى بين التلاميذ بالإضافة لتوزيع بعض الهدايا العينية من قبل فريق الصفوف الأولى تشجيعا للتلاميذ على مواصلة التميز .

وأثنى أولياء الأمور بتنفيذ البرنامج والذى يعمل على تحسين المستوى التعليمى للتلاميذ بالإضافة إلى تشجيعهم على الاستذكار شاكرين للجميع مجهوداتهم من أجل مصلحة أبنائهم.

ووجه مرغنى خالص شكره وتقديره لفريق العمل بوحدة الصفوف الأولى ومجهوداتهم المبذولة تجاه تنفيذ البرنامج والذى يهدف أولا وأخيرا مصلحة الطالب وتحسين مستواه العلمى .

كما اختتم قطاع التعليم بالمحافظة ، فعاليات الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي "تمكين جيلا من القيادات الشابة مهاريًا وتكنولوجيًا"، والمنفذ بإدارة التدريب بالمديرية من الأحد ١٦ حتى اليوم الخميس ٢٠ من فبراير ٢٠٢٠ م و ذلك في إطار تحقيق التنمية المهنية المستدامة 2030، في ظل الخطة التابعة للإدارات المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالقاهرة حيث أكد مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى على ان هذا التدريب يهدف إلى تأهيل جيل من الشباب والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والوظيفية لشباب العاملين، وبما يناسب مجريات العصر، و توظيف كافة الإمكانيات المتاحة للقيادة بشكل جيد.

وفى ختام لقاء اليوم منح مرغنى المتدربين شهادات إجتياز التدريب متمنيا لهم تحقيق اكبر إستفادة من البرنامج وذلك بحضور وصفى عبد الموجود مدير إدارة التدريب بالمديرية و أسامة عز الدين إدارة المخازن والمشتريات.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختتم قطاع تعليم الوادي الجديد، فعاليات الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي "تمكين جيلا من القيادات الشابة مهاريًا وتكنولوجيًا"، والمنفذ بإدارة التدريب بالمديرية من الأحد 16 حتى اليوم الخميس 20  من فبراير 2020 م وذلك في إطار تحقيق التنمية المهنية المستدامة 2030، في ظل الخطة التابعة للإدارات المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالقاهرة حيث أكد مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى على ان هذا التدريب يهدف إلى تأهيل جيل من الشباب والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والوظيفية لشباب العاملين، وبما يناسب مجريات العصر، و توظيف كافة الإمكانيات المتاحة للقيادة بشكل جيد.

وفى ختام لقاء اليوم منح مرغنى المتدربين شهادات اجتياز التدريب متمنيا لهم تحقيق أكبر استفادة من البرنامج وذلك بحضور وصفى عبد الموجود مدير إدارة التدريب بالمديرية والأستاذ أسامة عز الدين إدارة المخازن والمشتريات.

 

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