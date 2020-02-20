صور .. تعرف على مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها فى مدينة الطو] بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الخميس، العمل فى محطات الصرف الصحى بـ"نجع العمدة ونجع حسين ونجع مسلم"، وخط الصرف لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، وخط الانحدار وخط الطرد لمحطة نجع مسلم الرئيسية بمركز الطود، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستكمال خدمات الصرف الصحى لخدمة المواطنين ومتابعة العمل فيها على مدار الساعة.

وأكد رئيس رئيس مركز ومدينة الطود - خلال الجولة - على أن خط الصرف الصحي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال محطات الصرف الصحى بمدينة الطود يتم تنفيذ العمل فيه على قدم وساق للانتهاء من العمل وفقاً للجدول الزمني المحددة.

وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبد الجواد مدير المشروعات للشركة المنفذة لمحطات الصرف، على أنه تم تنفيذ الأعمال بالمحطة الرئيسية بنجع مسلم بنسبة 90٪ لمحطة الرفع، وخط الطرد بنسبة 90٪ أيضاً بقطر 560 ملي خارجي، وشبكات الانحدار بنسبة 65٪، وسوف يتم الإنتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية للمحطة خلال نهاية شهر فبراير الجاري، مضيفاً من الانتهاء من خرسانات المبنى الإداري والمخزن وعنبر التشغيل وغرفة المراقبة وخزان الوقود ومبنى المولدات.

ولخدمة أعمال الصرف الصحي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، قال الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم مؤخراً غلق طريق المستشفى التخصصي للأطفال، وذلك للسيارات فقط لمدة 10 أيام لحين الانتهاء من الصرف، والتي من المقرر أن تدخل فى منظومة التأمين الصحى الشامل المقرر انطلاقها بمحافظة الأقصر رسمياً مطلع شهر مارس المقبل، حيث أنه انطلقت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة العميد يحيى أبو زيد رئيس الهيئة، مطلع العام الجاري في البدء بأعمال إقامة محطة صرف صحى مدمجة لخدمة مستشفى العديسات الجديدة، وذلك للمساهمة فى حل أزمة الصرف الصحي بالمستشفى الجديدة بعد افتتاحها تجريبياً، حيث أن تلك المحطة يجري العمل على إنهاء أعمال تشغيلها عقب الانتهاء من أعمال إنشاء المحطة فوراً لخدمة المستشفى بالكامل، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الأقصر للتغلب على مشكلة الصرف الصحي للمستشفى، لافتاً إلى أنه تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتوصيل مرافق الصرف الصحي للمستشفى، وتم التوصل إلى حل نهائي للتغلب على المشكلة يقضي بإنشاء محطة صرف صحى مدمجة، حيث وافق اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على إنشاء المحطة وتنفيذ المشروع الذي تموله وزارة الصحة.