صور.. تساقط أجزاء من عقار دون إصابات ووقف 4 حالات بناء مخالف بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية برئاسة حمدى عبد العليم رئيس الحى ، عن تلقى بلاغ بسقوط أجزاء خرسانية من عقار بنطاق الحى ، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع توجهت وحدة الإزالة والتدخل السريع وتم عمل حواجز خشبيه حول العقار الكائن ناصيه شارع اسكندر ابراهيم مع طريق الجيش ميامي لتساقط أجزاء خرسانية من العقار وذلك حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

من جهة أخرى واصلت أحياء الإسكندرية، شن الحملات الفورية للقضاء على اعمال البناء المخالف في المهد، حيث شن حى العامرية أول حملة مكبرة، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.

وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد حافظ سكرتير عام الحى ، بالتصدي للبناء المخالف لفرض الانضباط والالتزام بالقانون، قام رئيس وحدة الإزالة ولجنة التدخل السريع وإدارة إشغال طريق، بشن حملة فورية للتصدى للبناء المخالف، وقد أسفرت الحملة عن، تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى، وإزالة وهدم اسوار بالمهد بالطوب الأبيض بكينج بحرى بجوار عكنش وتم التحفظ على كمية من الخشب والحديد.

فيما تمكنت لجنة الإيقاف والتحفظ بحي شرق من إيقاف شروع في أعمال بناء مخالف بأحد العقارات في عزبة الحسينية نطاق حي شرق، وحلّ الشدة الخشبية والتحفظ عليها وعلى كافة المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة ، و ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، برصد وإيقاف أي بناء مخالف، وخلال المتابعة الميدانية تم رصد أعمال إنشائية مخالفة بأحد العقارات في منطقة أبيس عزبة المسيري، أوقفتها على الفور وحدة التدخل السريع بالحي وصادرت لجنة التحفظ الشدة الخشبية بعد فكها.

كما رصدت المتابعة أعمال مخالفة بالعقار رقم 138 طريق الجيش، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان، وحدة التدخل السريع بالتوجه للموقع والمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة.

وأكدت المعاينة وجود أعمال إنشائية مخالفة بدون ترخيص بالمحل التجاري وتتعدى على حرم الطريق، تم إيقافها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التحفظ على مواد البناء



انهيار اجزاء من عقار



انهيار بلكونة



حملات مكبرة



حواجز خشبية_1



عقار مخالف



هد بناء مخالف