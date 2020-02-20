صور.. انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار فى أسيوط

أسيوط/ضحا صالح

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس انطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمراكز وقرى المحافظة وذلك بمركز شباب ناصر بحي شرق أسيوط والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ووفد صندوق تحيا مصر برئاسة أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط وعدد من مسئولي وممثلي قطاعات التعليم والشباب والرياضة والصحة ومستشفى الشرطة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أماكن استقبال المواطنين وتسجيل الأسماء والبيانات ثم التقى المواطنين معبرًا عن دعمه الكامل للمبادرة وتسهيل وصول المواطنين لأماكن الكشف بمراكز الشباب ثم تفقد عيادات الكشف عن الضغط وإجراء الفحوصات اللازمة ثم عيادات الكشف عن العيون والصيدلية وعيادة النظارات الطبية.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الافتتاح - بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي وصفها بأنها بادرة أمل لأبناء المحافظة من الفئات الأكثر احتياجًا وطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لاكتشاف أمراض الإبصار والرمد بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي تعمل على تخفيف العبء وتوفير الخدمات للمواطنين بكافة ربوع الجمهورية ورفع مستوى الرعاية الصحية لأهالي المحافظة لافتًا إلى أن القافلة تستمر في استقبال المواطنين على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة وإجراء التدخل الجراحي اللازم للحالات المرضية بمستشفى الشرطة بأسيوط دون أي مقابل معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ هذه المبادرة ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر أن فعاليات المبادرة ستستمر اليوم وغدًا بقوافل الكبار للفئات الأكثر احتياجًا ولمدة يومين أسبوعيًا وذلك لإجراء مسح وفحوصات طبية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ككشوفات النظارات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات وتدخلات طبية جراحية كعمليات المياه البيضاء إلى مستشفى الشرطة بأسيوط ومستشفى سوهاج العسكري مجاناً دون أي مقابل لافتًا إلى انطلاق المبادرة وتنفيذ هذه القوافل الطبية تباعًا بمراكز الشباب على مستوى المحافظة مضيفاً إنه سيتم إستكمال المبادرة بالمسح الطبي والكشف المبكر لتلاميذ كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة وفقًا لخطة زمنية ومواعيد محددة سيتم الاعلان عنها مع بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 على أن يتم توفير نظارات طبية مجانية للحالات المصابة منهم بضعف النظر وتحويل آخرى للتأمين الصحي على ان يتم إضافة المريض للمبادرة لإجراء التدخل الجراحي بإحدى المستشفيات العسكرية في حالة الحاجة لذلك .



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة



انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة