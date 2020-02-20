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شاهد بلطجية يعتدون على شخص فى الإسكندرية بعد إلقائه من البلكونة

الخميس، 20 فبراير 2020 12:28 م
شاهد بلطجية يعتدون على شخص فى الإسكندرية بعد إلقائه من البلكونة البلطجية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهدت منطقة العصافرة شرق الإسكندرية حادث إلقاء شخص من شرفة منزله بالدور الثانى من قبل بلطجية تهجموا عليه فى منزله لخلافات بينهم، كما اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء بعد إلقائه.

تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع السد العالى بمنطقة العصافرة 45 شرق الإسكندرية التابع لقسم شرطة ثان المنتزة، ووجود 2 مصابين، انتقلت قيادات قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالمعاينة والتحريات تبين وجود المصاب "أ.م" 32 عاما مصابا بكسر فى الحوض وإصابات فى الرأس وكسور، و"م.م" 35 عام شقيق المصاب الأول ومصابا بجرح قطعى غائر وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وقال شهود عيان الواقعة إنهم فوجئوا بإلقاء شخص فى الساعة الثامنة صباحا من شرفة منزل ووجود أكثر من 10 أشخاص فى مكان الواقعة يحملون الأسلحة البيضاء واعتدوا عليه وعلى شقيقه، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية للسيطرة على المشاجرة ومنعهم من الاعتداء عليه.

وأضاف أنه بسبب خلافات بين المجنى عليه مع أحد الأشخاص جلب بلطجية يحملون أسلحة بيضاء للاعتداء عليه، وتم القبض عليهم، ومازال المتهم الرئيسى هاربا.

وحرر قسم شرطة ثانى المنتزة محضرا بالواقعة رقم 4286 لسنة 2020 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتهمين للنيابة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية  .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كل صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


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