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الخميس، 20 فبراير 2020 03:58 م
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سمسار يقتل شقيق زوجته بالمنصورة بسبب خلافات مادية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:44 م
سمسار يقتل شقيق زوجته بالمنصورة بسبب خلافات مادية جثه - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، من كشف لغز العثور على جثة عامل ملقاه أسفل عقار بمنطقة تقسيم أبو الليل التابعة لدائرة المركز.
 
وقد تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع مكه المتفرع من منطقه تقسيم ابو الليل دائره قسم اول المنصوره.
 
وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث القسم، والعميد أحمد الجميلي مأمور القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثه المدعوا السعيد السعيد ابراهيم علي اثر اصابته بجرح نافذ بالبطن.
 
وبالفحص والتحري تبين انه حال تواجد المجني عليه اسفل منزل زوج شقيقته محمد الدسوقى العراقي 45سنه سمسار عقارات ومقيم منطقه تقسيم أبو الليل دائره القسم، تبين حدوث مشاده كلاميه بين هم لوجود خلافات ماليه بينهما على اثارها قام المتهم بالتعدى عليه بالضرب باله حاده واحداث اصابته التى أودت بحياته، وبالعرض على النيابه العامه أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المنصوره الدولى، وتمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه، وبسؤاله تم الإرشاد عن الأداة المستخدمة وتم ضبطه وهى عباره عن سلاح ابيض خنجر، وتم التحفظ على الأداة على ذمة تصرفات النيابة العامه، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 


الدقهليه

اخبار الحوادث

قسم اول المنصورة

سمسار يقتل شقيق زوجته

اخبار مصريه

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