سفينة "أوشن فايكنج" الإغاثية تنقذ 182 مهاجرا

وأضاف البيان أنه تم إنقاذ 98 شخصا فى العملية الثانية التي تمت في المساء، مؤكدة أن المهاجرين من نيجريا وغرب إفريقيا والسودان، وبينهم إمرأة واحدة و15 قاصرا.

يذكر أن منظمة الهجرة الدولية قد سجلت في العام الماضى 1283 حالة وفاة في البحر المتوسط، ارتفع معهم عدد من لقوا حتفهم في البحر خلال السنوات الخمس الماضية إلي أكثر من 19 ألفا، وأعلنت سلطات الإنقاذ البحري الإسبانية، في وقت سابق، إنقاذ 24 مهاجرا قرب جزر الكناري، فيما لا يزال البحث جاريا عن 53 مفقودا.