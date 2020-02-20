سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

كتب: أحمد جمعة

تتابع السفارة المصرية بأبوظبى ترتيبات مباراة السوبر المصرى لكرة القدم لموسم 2019/2018 بين فريقي الأهلي والزمالك، والتى ستقام اليوم الخميس بإستاد الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، وذلك مع مسئولى مجلس أبوظبى للرياضة، الذين أكدوا استعدادهم التام لاستقبال هذا الحدث الرياضى المصرى الكبير بالتنسيق مع مختلف أجهزة دولة الإمارات الشقيقة، وكذلك مع مسئولى كلٍ من اتحاد الكرة المصرى وإدارة الناديين المصريين الكبيرين، وبما يُسهم فى نجاح تنظيم هذه النسخة من مباراة السوبر المصرى، والتى تُعتبر النسخة الرابعة التى تستضيفها العاصمة الإماراتية عقب نجاح النسخ الثلاث الماضية.

وتود السفارة فى هذه الفُرصة التأكيد على أهمية تعاون أبناء الجالية المصرية من جمهور الناديين الكبيرين لإخراج هذه المناسبة الرياضية المُنتظرة في أبهى صورة، والالتزام بكافة توجيهات الأمن الإماراتي الخاصة باتجاهات الدخول والخروج لمقر المباراة، وبما يعكس مكانة الجالية المصرية المُقيمة بدولة الإمارات، والمستوى المتميز للعلاقات بين قيادتي وشعبي الدولتين الشقيقتين.