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انطلاق أكبر تنافس في تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية غدا

الخميس، 20 فبراير 2020 12:14 م
انطلاق أكبر تنافس في تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية غدا أحد المشاركين بمهرجان شرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

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تنطلق غدا الجمعة على أرض مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ، فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن كافة التجهيزات تمت وفى انتظار انطلاقة الأشواط رسميا وعددها 30 شوطا، مقسمة على مدار 3 أيّام تبدأ صباح الجمعة وتنتهى ظهر الأحد .

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ اجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإليكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.


سيناء

سباق الهجن

شرم الشيخ

اتحاد الهجن الاماراتى

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