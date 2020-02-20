واستنكر المتحدث التحركات التركية التي تواصل تقويض الأمن والسلم في المنطقة، مما يختلق- إلى جانب أشياء أخرى- ذرائع لخرق الحظر المفروض على توريد الأسلحة في ليبيا، ولانتهاك الحقوق السيادية للبلاد في المنطقة.

وكان أردوغان قد قال، أمس الأربعاء، إن موقف أنقرة الحازم قاد باقي الدول في المنطقة، وبالأخص اليونان، إلى قبول الوضع الراهن الذي تريده تركيا في منطقة شرق المتوسط، مشددًا على أن الأوروبيين لا يتمتعون باختصاص قضائي في المنطقة.

وقال إنه قام بشراء سفينة حفر بحرية ثالثة ستصل تركيا الشهر المقبل لتبدأ أعمال الحفر خلال العام الجاري، دون أن يحدد موقع الحفر.