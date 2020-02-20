"الموسيقيين" بالشرقية: شطب عضوية غير الملتزمين بقرار منع مطربى المهرجانات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقين بالشرقية، أن النقابة الفرعية ملتزمة بقرارات منع أغاني المهرجانات و تم توجيه الأعضاء بهذه القرارات، مضيفا أنه لم يتلقي أي بلاغات بمخالفة القرار حتي اليوم، وفي حالة رصد مخالفة سيتم إحالة العضو للتحقيق، لافتا إلى أن العقوبة تبدأ من توجية اللوم وقد تصل لشطب العضوية.

وقال بيومي لـ "اليوم السابع"، إن مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة مجدي عزت، بصدد تعميم القرار علي كافيهات وقاعات النادى، ومنع تشغيل أي مهرجانات طوال ساعات العمل الرسمية، مضيفا أن الشرقية، كانت لها السبق في التصدي لهذا النوع من الغناء، وأطلقت السبت الماضى، أولى فاعلياتها الفنية بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية حفلاً فنياً تحت شعار "الشرقية تغني"، في مسرح مكشوف أمام المحافظة .

وشهدت الاحتفالية الفنية عرضاً لتابلوه فني رائع شمل تقديم اسكيتشات فنية وأغاني وطنية في حب مصر وباقات متنوعة من أغاني الزمن الجميل نالت رضا واستحسان الحضور .

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لـ "اليوم السابع" إن الحفل يهدف للارتقاء بالذوق العام وإعادة الفن الجميل ولإتاحة الفرصة للفنانين الشباب واكتشاف مواهب جديدة ، ذلك بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين لإحياء ليالي الشرقية وتقديم اغاني وطنية وأغاني كبار الفنانين لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين والارتقاء بالذوق العام ، أن الهدف من الاحتفالية الارتقاء بالثقافة و الذوق العام وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لإظهار مواهبهم أمام الجمهور وتقديم مواهب فنية جديدة مطالبا بتفعيل دور نقابة الموسيقيين بالشرقية، والوصول إلى قرى ومراكز المحافظة لخلق حالة إبداعية في مختلف الفنون، مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقي والطرب، وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم وبشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر.