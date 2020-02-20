المشاركون بأولمبياد الحاسبات بجامعة بنها: سوف نلحق بالثورة الصناعية

نيفين طه

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، حفل ختام أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع، الذي نظمته كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، بالتعاون مع قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد المشاركون فى الاحتفالية حرص قيادات الجامعات وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي على بناء قوى بشرية متميزة لتكون قاطرة تنمية تلحق مصر بالثورة الصناعية والمعلوماتية، موجهين الشكر لجامعة بنها وكلية الحاسبات بالجامعة على الاستضافة الرائعة لفعاليات الأولمبياد وحسن تنظيم استقبال الطلاب والمسابقات

من جانبها ثمنت الدكتورة هالة حلمي زايد عميد الكلية جهود الدولة في التحول الرقمي بمختلف المجالات مشيرة الى أن موضوع المسابقة يخص التوجه الحديث للدولة المصرية وذلك عبر تطبيق على الهاتف المحمول يخدم التحول الرقمي للجهات الحكومية

واضافت إن الهواتف الذكية هي الوسيلة الأمثل للوصول إلى جميع فئات المجتمع مشيرة الى أن تطبيقات الهواتف المحمولة التي تخدم التحول الرقمي بالجهات الحكومية أحد الموضوعات المهمة التي تسعى إليها الدولة في المرحلة المقبلة.

وفي نهاية الحفل، كرم رئيس جامعة بنها والمشاركين الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث حصل على المركز الأول جامعة المنصورة والمركز الثاني جامعة قناة السويس، والمركز الثالث جامعة بنها، والمركز الرابع جامعة المنوفية، والمركز الخامس جامعة عين شمس، بالإضافة إلى منحهم فرصا تدريبية بالتعاون مع شركة IBM.

وفي سياق متصل، استضافت الكلية اجتماع لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات على هامش فعاليات المسابقة، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين عمل بالتعاون مع شركة IBM عن الطرق الحديثة في التعليم وعن دور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن هذه الأولمبياد تعقد بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بمشاركة 14 جامعة حكومية وخاصة هي (بنها، عين شمس، الزقازيق، السويس، المنصورة، المنوفية، المنيا، أسيوط، حلوان، كفر الشيخ، دمنهور، أكتوبر، الفيوم، المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان).