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الكشف على 1744 مواطن فى مركز منية النصر بالدقهلية خلال يومين

الخميس، 20 فبراير 2020 11:42 ص
الكشف على 1744 مواطن فى مركز منية النصر بالدقهلية خلال يومين الكشف الطبي
فريق المحافظات

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إجراء الكشف على 1744مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية البكري مركز منية النصر خلال يومين.

وأضاف مكي أنه تم إصدار 4قرارات علاج على نفقة الدولة،وتحويل 26مرضى لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 153حالة، و350 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 165 من أمراض السكر والضغط.

وقال وكيل وزارة الصحة إن القافلة استمرت على مدار يومي 17،18فبراير الجاري، وضمت10 عيادات متخصصة شملت عيادتين باطنة وعيادتين أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية.

وأكد مكي على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن اقامتهم في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

يذكر أن أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المرأة المصرية اليوم الخميس ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة.

وأوضح مكي أن المبادرة تستهدف الفحص والكشف المبكر لجميع الاناث فوق سن 18 عام عن الإصابة بسرطان الثدي وتقديم العلاج في حالة الإصابة من خلال مستشفيات الاحالة ومراكز علاج الأورام.

وأضاف أن المبادرة تشمل الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقديم العلاج اللازم لحالات الإصابة بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى فحص الصحة الانجابية للسيدات في عمر الإنجاب.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أن الدولة تبذل كافة الجهود في تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لكافة فئات المجتمع في إطار توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمواطنين وتوفير الخدمة اللائقة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار مكي إلى إن العمل يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصرا، من خلال 500 فريق طبي موزعة على الوحدات الصحية ويتم عمل الفحوصات اللازمة وتسليم المواطنة الكارت الخاص بها يتضمن موعد الزيارة والنتائج.

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

قوافل طبية مجانية

قرية البكري منية النصر

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