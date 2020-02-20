السياحة: تذاكر مجانية لنفرتارى بمناسبة تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر

كتبت آمال رسلان

استقبل البر الغربي بالأقصر مجموعة من السائحين الذين أهدتهم وزارة السياحة والاثار تذاكر مجانية لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري وذلك بمناسبة بدء تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ والاقصر لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية .

وقد استمتع السائحين بالزيارة واعربوا عن سعادتهم بها وبالحضارة المصرية العريقة، كما أشادوا بهذه المبادرة التي منحتهم الفرصة بالاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها حيث مارسوا رياضة الغوص المفضلة لديهم وايضا تعرفوا عن قرب بالحضارة المصرية

جدير بالذكرأن شركة مصر للطيران قامت اليوم الخميس 20 فبراير بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والاثار والطيران المدني لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة السياحة والآثار السائحين بأول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.

ويأتى ذلك في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار و الطيران المدني، حيث بدأت شركة مصر للطيران بتشغيل أولي رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، و ذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات.