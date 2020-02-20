الرئيس الأمريكى واثق فى محاولات الصين لاحتواء فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة تلفزيونية فى وقت متأخر الليلة الماضية، إنه على ثقة من أن الصين "تحاول جاهدة" التصدى لتفشى فيروس كورونا. وأعلنت الصين عن انخفاض حاد في حالات الإصابة الجديدة في إقليم هوبي بؤرة التفشي، رغم أن وفاة أكثر من 2000 مصاب جعل الوباء من بين أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 10 فينيكس "حسنا، أنا واثق من أنهم يحاولون جاهدين للغاية... أعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجيا".

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية بالصين، قالت إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و576 حالة حتى الآن. ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2118.