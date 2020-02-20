الدفاع الروسية: تدمير دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع شمالى سوريا

موسكو أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "سو 24" الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع شمالى سوريا.

وأوضح مكز المصالحة فى سوريا (التابع لوزارة الدفاع الروسية) - فى بيان اليوم الخميس، أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن الغارات الروسية مكنت قوات الجيش السورى من صد هجمات للمسلحين بنجاح فى المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت آليات تابعة للمسلحين مزودة بأعيرة ثقيلة.

وأشار إلى أن العصابات الإرهابية نفذت فى اليوم عددًا من الهجمات المكثفة باستخدام أعداد كبيرة من المدرعات على وحدات الجيش العربى السورى باتجاه محور قميناز - النيرب، منوهًا بأن أداء المسلحين كان مدعومًا بنيران مدفعية القوات المسلحة التركية ما مكنهم من اختراق دفاع الجيش السوري.

ولفت إلى أن 4 عسكريين سوريين أصيبوا بجروح جراء قصف المدفعية التركية، مضيفًا أنه تم إبلاغ الجانب التركى بأن وسائل السيطرة الموضوعية الروسية رصدت نيران مدفعية من المواقع التركية على وحدات الجيش السوري، وبعد ذلك توقف إطلاق نيران المدفعية​​.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التى تدعم فيها القوات المسلحة التركية المسلحين السوريين، داعيًا الجانب التركى إلى وقف دعم عمليات الإرهابيين ونقل أسلحة لهم.