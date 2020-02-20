الجيش اليمنى يكبد المليشيا الحوثية خسائر فى الارواح والمعدات بالجوف

عدن /أ ش أ/

شنت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثى فى مديرية المصلوب غربى محافظة الجوف، وأسفر عن قتلى وجرحى فى صفوفها.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت "عن مصدر عسكرى قوله إن أبطال الجيش تمكنوا من قتل وجرح العديد من المليشيا الحوثية فى منطقة الحلو بجبهة المصلوب فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات الأبطال".

وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش استهدفت مجاميع للمليشيا الحوثية فى مواقع العقدة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات".

كما خاضت وحدات من الجيش معارك عنيفة، مع المليشيا على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادى حليف جنوبى غرب الجوف، وتمكنوا من تكبيدهم خسائر فى الارواح والعتاد.