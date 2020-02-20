"الجويلى" يعرض ملامح مشاركة مصر كدولة شريك فى معرض بلجراد الدولى للسياحة

كتب: أحمد جمعة

ألقى سفير مصر لدى صربيا، عمرو الجويلي، الكلمة الرئيسية فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد حول مشاركة مصر كدولة شريك فى معرض بلجراد الدولى للسياحة، المُقرر عقده فى الفترة من 20-23 فبراير الجارى، وذلك بمشاركة كل من كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية "ميروسلاف كنزفتشي" ورئيسة هيئة المعارض الصربية "دانكا سيليش".

وأوضح "الجويلى"، فى كلمته، أن مشاركة مصر كضيف شرف في المعرض تأتى في سياق تنامي العلاقات الثنائية مع صربيا، والتي توجت بترفيع مستوى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة لتصبح برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتشكيل مجلس الأعمال المصرى الصربى المُشترك المنتظر انعقاد دورته الأولى هذا العام فضلاً عن التوقيع على عدد من اتفاقيات التوأمة بين مدن مصرية وصربية.

وأشاد سفير مصر لدى صربيا، بالتنسيق الدائم مع نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، لاسيما أن مُشاركة الوفد الحكومى المصرى رفيع المستوى ستُمثل فرصة هامة لتطوير التعاون فى مجال السياحة بين البلدين، حيث ستشمل لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات ومديرة المنظمة الوطنية للسياحة الصربية، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك وسبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال السياحة.

ونوه "الجويلى"، إلى أن الأنشطة ستمتد أيضاً إلى قطاع الأعمال، حيث تقوم السفارة بتنظيم مائدة مستديرة بعنوان "آفاق جديدة: فرص السياحة بين مصر وصربيا في العقد الجديد"، يوم 20 فبراير الجاري بمشاركة مُمثلين عن الحكومتين ووكلاء السفر ومُشغلي الرحلات بالبلدين، داعياً الشركات المصرية المشاركة لطرح عروض مُحددة تُساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية خلال المعرض.

وقال سفير مصر في بلجراد، إن مشاركة مصر كضيف شرف ستشمل أيضاً تنظيم مائدة مستديرة حول الآثار والسياحة: نموذج المتحف المصرى الكبير" يتحدث خلالها علماء المصريات الصرب بهدف الترويج للسياحة الثقافية، وتنويع مقاصد السياحة الوافدة من صربيا التي تتركز حالياً على السياحة الشاطئية.

وأضاف أن السفارة ستقوم كذلك بتنظيم مائدة مستديرة بعنوان "صحافة السفر والسياحة: مصر بعيون الصحفيين الصرب" يتحدث خلالها أعضاء الوفدين الإعلاميين الذين قاما بزيارة مصر خلال العامين الماضيين، فضلاً عن تقديم نموذج جديد عن "مستقبل التعاون في مجال السياحة البيئية في مصر وصربيا"، تناقشه مائدة مستديرة يُشارك فيها ممثلو وزارة البيئة من البلدين، بما يعكس تطور الفكر السياحي ويُساهم في تدعيم التعاون الثنائي على ضوء رئاسة مصر للجنة التنمية المُستدامة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تضطلع صربيا فيها بمنصب نائب الرئيس.

من جانب آخر، أبرزت كلمتا كاتب الدولة للسياحة، بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات، ورئيسة هيئة المعارض الصربية، بالمؤتمر الصحفى، تقديرهما الكبير لمشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة في الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة باعتباره الأكبر في منطقة شرق وجنوب أوروبا حيث يُشارك في النسخة الحالية 50 دولة يُمثلهم 250 عارضاً، بالإضافة إلى 650 عارضاً من صربيا.

وأثنى سفير مصر في بلجراد، على التحضيرات الماضية على قدم وساق بما في ذلك تنفيذ الجناح ومشاركة العارضين المصريين، بإشراف من هيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، حيث يكتسب تصميم الجناح طابعاً فرعونياً يُساهم في الترويج للسياحة الثقافية خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.