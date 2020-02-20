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التعليم: 50% من طلاب الثانوية العامة انتهوا من كتابة الاستمارة الورقية

الخميس، 20 فبراير 2020 10:09 ص
التعليم: 50% من طلاب الثانوية العامة انتهوا من كتابة الاستمارة الورقية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أكثر من 50% من طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة 2020، انتهوا من كتابة الاستمارة الورقية منذ اتاحت الوزارة للطلاب ملء الاستمارة فى المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى 9 فبراير الجارى، مشددة على أنه جار حصر الأعداد التى قامت بتحرير الاستمارة.

 

وطالبت المصادر من المدارس سرعة كتابة الطلاب للاستمارة ومراجعتها بدقة وإرسالها إلى لجان النظام والمراقبة فى مارس المقبل، لافتة إلى أن الاستمارات تصل الكنترولات عقب انتهاء جميع الطلاب من كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس.

 

أوشك طلاب الثانوية العامة فى المدارس الحكومية والخاصة، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الحالى، 2019،2020، حيث انتهى قرابة 500 ألف طالب وطالبة من تسجيل الاستمارة على موقع الوزارة مع استمرار كتابة وتحرير الاستمارة الورقية فى المدارس بإشراف من مديرى المدارس ومسئولى شئون الطلبة.

 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتيب الإلكتروني الخاص بضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

 

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

 

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.


 



 


التربية والتعليم

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