التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة بورسعيد

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة بورسعيد؛ بهدف وضع خطة تكاملية لتوعية الشباب وإعداد قيادات شبابية تُسهم في بناء الدولة بالإضافة إلى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعة.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أنه من خلال البروتوكول ستقوم الجامعة بإنشاء مركز لإعداد القادة لها؛ لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة والذي يتضمن الندوات واللقاءات الثقافية وإنشاء لجان مثل لجنة الابتكار وريادة الأعمال والتنمية البشرية والعلاقات العامة والمواطنة والأنشطة الإعلامية والتمويل وتنمية الموارد واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة لتساعد المركز في أداء مهامه، وأيضا للتنسيق فيما بين الجامعة والمعهد في إعداد البرامج التدريبية.

وأكد التقرير أن معهد إعداد القادة مُلزم بالإشراف والمتابعة لما يتم من برامج متفق عليها مع جامعة بورسعيد، بجانب العمل على تدعيمها لدى الجهات المسئولة، على أن تقوم الجامعة بدعوة طلاب الجامعات الآخرى لحضور تلك البرامج التدريبية كلما أمكن ذلك.

ومن جانبه، أكد د. شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة في إعداد الكوادر الشبابية القادرة على تحمل المسؤولية، مشيراً إلى أنه يسعى أن يتخرج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، وذلك من خلال ثقّل الشباب بالمهارات في بيئة جامعية سليمة.

وأوضح د. طايع أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من رسالة معهد إعداد القادة في إعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وبناء شخصية الشباب الجامعي، والاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب، والارتقاء بالمستوى المعرفي ودعم الابتكار والإبداع.

وقع الاتفاقية الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان.