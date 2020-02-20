الأول من نوعه بالاتحاد الأوروبى.. إسبانيا تكتشف مصنع سجائر سرى.. اعرف التفاصيل

كتب محمد رضا

فككت الشرطة الإسبانية ما قالت إنه أول مصنع سرى من نوعه للسجائر فى الاتحاد الأوروبى، وقال بيان الشرطة الإسبانية و"اليوروبول" (المكتب الأوروبى للشرطة)، الخميس، إن 20 شخصا من بريطانيا وأوكرانيا وليتوانيا اعتقلوا عند مداهمة المصنع.

والمصنع كان تحت الأرض على عمق 4 أمتار تحت إسطبل للخيول فى جنوب إسبانيا، وضبط داخله أكثر من 3 ملايين سيجارة وكميات من الحشيش والماريجوانا، بالإضافة إلى ثلاثة أسلحة، ونفذت المداهمات فى الفترة من 13 إلى 14 فبراير، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية.

وذكر "اليوروبول"، أنه تم العثور على أسرّة وأماكن معيشة للعمال فى قبو بالمصنع فى مقاطعة مالاغا جنوب إسبانيا، فيما قالت الشرطة، إن بوابة المصنع، الذى يعمل منذ عام 2019، تم إخفاؤه بواسطة حاوية شحن، فيما أشار اليوروبول أن العمال أجبروا على العمل فى ظروف خطيرة للغاية وسامة، ولم يُسمح لهم بمغادرة المنشأة بمفردهم. وقالت إن المصنع لديه خط إنتاج كامل.

وكشفت الشرطة أن المصنع ينتج 3500 سيجارة فى الساعة، وتبين أن غالبية أعضاء العصابة بريطانيين، فيما قيل إن أحد قادة الخلية هو بريطانى هارب، وتم الإعلان عن الأحرف الأولى من اسمه، "دى دى".