سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأول من نوعه بالاتحاد الأوروبى.. إسبانيا تكتشف مصنع سجائر سرى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 20 فبراير 2020 06:57 م
الأول من نوعه بالاتحاد الأوروبى.. إسبانيا تكتشف مصنع سجائر سرى.. اعرف التفاصيل مصنع سجائر فى إسطبل خيل بإسبانيا
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فككت الشرطة الإسبانية ما قالت إنه أول مصنع سرى من نوعه للسجائر فى الاتحاد الأوروبى، وقال بيان الشرطة الإسبانية و"اليوروبول" (المكتب الأوروبى للشرطة)، الخميس، إن 20 شخصا من بريطانيا وأوكرانيا وليتوانيا اعتقلوا عند مداهمة المصنع.

 

والمصنع كان تحت الأرض على عمق 4 أمتار تحت إسطبل للخيول فى جنوب إسبانيا، وضبط داخله أكثر من 3 ملايين سيجارة وكميات من الحشيش والماريجوانا، بالإضافة إلى ثلاثة أسلحة، ونفذت المداهمات فى الفترة من 13 إلى 14 فبراير، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وذكر "اليوروبول"، أنه تم العثور على أسرّة وأماكن معيشة للعمال فى قبو بالمصنع فى مقاطعة مالاغا جنوب إسبانيا، فيما قالت الشرطة، إن بوابة المصنع، الذى يعمل منذ عام 2019، تم إخفاؤه بواسطة حاوية شحن، فيما أشار اليوروبول أن العمال أجبروا على العمل فى ظروف خطيرة للغاية وسامة، ولم يُسمح لهم بمغادرة المنشأة بمفردهم. وقالت إن المصنع لديه خط إنتاج كامل.

 

وكشفت الشرطة أن المصنع ينتج 3500 سيجارة فى الساعة، وتبين أن غالبية أعضاء العصابة بريطانيين، فيما قيل إن أحد قادة الخلية هو بريطانى هارب، وتم الإعلان عن الأحرف الأولى من اسمه، "دى دى".

 


الشرطة الاسبانية

اليوروبول

الاتحاد الاوروبى

مصنع سجائر

الماريجوانا

تصنيع اسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الإسبانية تستخدم قفازات النتريل والأقنعة للوقاية من "كورونا"

الأحد، 26 يناير 2020 12:37 م

الشرطة الإسبانية تصادر أقنعة ميسى عقب الكلاسيكو.. فيديو

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:43 م

اشتباكات بين متظاهرى تسونامى والشرطة الإسبانية عقب الكلاسيكو.. صور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:04 م

صور.. الشرطة الإسبانية تحاول تفريق محتجين انفصاليين خارج مقرها ببرشلونة

السبت، 26 أكتوبر 2019 10:50 م

فيديو.. مهربو مخدرات ينقذون رجال الشرطة الإسبانية بعد غرق المركب الشرطي

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 ص

الشرطة الإسبانية تعتقل رجلا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة