الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية من اليوم وحتى السبت المقبل

كتب سمير حسنى

أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء تحسن الأحوال الجوية من اليوم وحتى السبت المقبل، وذلك بعد موجة من عدم الاستقرار ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، موضحة أن حالة الاستقرار تزيد من تكون الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، جاء ذلك في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الخميس.

وتوقعت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انحصار سقوط الأمطار على السواحل الشرقية للبلاد، مشيرة إلى بدء ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة لتعود الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث ترتفع بمعدل درجتين لتسجل القاهرة 20 درجة.

فى غضون ذلك يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل والرياح تنشط على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مايل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.