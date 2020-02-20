 

ورجحت الشركة أن يتراوح حجم خسائرها ما بين 160 مليون دولار و215 مليون دولار، في حال استئناف الرحلات الجوية إلى الصين في إبريل المقبل.
وعلقت شركات طيران رحلاتها من وإلى الصين بسبب تفشى فيروس كورونا، مما كبدها خسائر مادية كبيرة.
 