باريس في 20 فبراير /أ ش أ/

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس) أنها تتوقع تسجيل خسائر تقدر بحوالى 215 مليون دولار بسبب فيروس كورونا، وذكرت الشركة - حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أنها اضطرت إلى وقف تسيير رحلاتها إلى الصين، خلال شهرى فبراير ومارس، كما تراجع الطلب على الرحلات الجوية، خاصة فى آسيا .