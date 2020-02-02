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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا

الأحد، 02 فبراير 2020 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا الهيموفيليا - صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الهيموفيليا من الأمراض الوراثية الخطيرة التى تؤثر على صحة الجسم، وفيه لا يتجلط الدم بشكل صحيح ما يسبب النزيف الشديد وخصوصا بعد الإصابات والجراحة، ويسبب ذلك ألما شديدا، وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

 

س: ما هى أعراض الهيموفيليا؟

ج:

1: نزيف شديد بعد التعرض لجروح أو إصابات.

2: ألم شديد وتورم فى المفاصل والعضلات.

3: ظهور دم فى البول أو البراز.

4: نزيف شديد فى الأنف دون سبب محدد.

5: الشعور بالتعب والألم الشديد فى الجسم.

6: الصداع المستمر والمؤلم.

7: الشعور بالخمول.

8: الرؤية المزدوجة.

 

س: ما أسباب الهيموفيليا؟

ج:

العوامل الوراثية من أبرز الأسباب التى تزيد من خطر الإصابة بمرض الهيموفيليا، فإذا كان أحد أفراد الأسرة مصاب بالهيموفيليا فينتقل ذلك للأبناء.

 

س: ما المضاعفات التى تسببها الهيموفيليا؟

 ج:

1: النزيف الداخلى العميق، يسبب مرض الهيموفيليا نزيفا داخليا وضغطا على الأعصاب وإحساس شديد بالألم.

2: يسبب تلف المفاصل والالتهابات الشديدة.

3: الأشخاص المصابون بالهيموفيليا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وخصوصا التعرض لالتهاب الكبد الوبائى وفيروس نقص المناعة البشرية.

4: يواجه المرضى ضعف شديد فى الجهاز المناعى وعدم القدرة على مقاومة الأمراض والفيروسات.

 

س:ما أبرز النصائح لمرضى الهيموفيليا؟

ج:

1: ينصح مرضى لهيموفيليا بالاهتمام بوزن الجسم وتجنب السمنة المفرطة.

2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار، حيث إنها تعزز صحة الجسم والأوعية الدموية.

3: عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فبعض الأدوية تسبب نزيف واثار جانبية تؤثر على حالة المريض.

4: وضع ضمادات حول المنطقة المصابة بالورم والالتهاب، وذلك لتخفيف الألم ووقف النزيف.


الهيموفيليا

امراض وراثية

الدم

نزيف

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