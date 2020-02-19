32 مركزا طبيا لتنفيذ مبادرة "صحة المرأة" فى الوادى الجديد .. غدا

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أن محافظ الإقليم ، اللواء محمد الزملوط، سوف يدشن صباح غد الخميس، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "صحة المرأة"، لتنفيذها من خلال فى 32 مركزًا طبيًا موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الأربعاء، فى بيان له، إن المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الاولى من المبادرة، على ان تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة.

ويجرى تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهى شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتى للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص فى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح أن الخدمات التى ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم والتوعية ثم التوعية عن الفحص الذاتى للثدي، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلته الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.

ولفت إلى، تشكيل 32 فرقة طبية موزعة بمراكز المحافظة، مع إضافة فريق طبى بوحدة قرية بغداد بباريس، وفريقين بوحدتى بولاق وفلسطين بمركز الخارجة وإلغاء فريق قرية شركة 55 وعمله فى قرية المنيرة بمركز الخارجة، وإضافة فريقين فى مركز الفرافرة بوحدات قريتى أبو منقار واللواء صبيح، وفريقين بالداخلة بعزب القصر والقلمون وفريق لبلاط فى الشيخ مرزوق.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التى تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.