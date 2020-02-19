وزير الخارجية الأمريكى :حملة الضغط على إيران مستمرة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن حملة الضغط على إيران مستمرة وهي ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي بل أيضا ضغوط دبلوماسية.

وقال بومبيو، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، يجب أن تكون هناك مساءلة مرتبطة بالهجمات على المصالح الأمريكية في العراق .

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها ملفات المنطقة.

وكان بومبيو أعلن في وقت سابق استعداد واشنطن للحوار مع إيران في أي وقت، "لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري.