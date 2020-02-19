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وزير الخارجية الأمريكى :حملة الضغط على إيران مستمرة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:28 م
وزير الخارجية الأمريكى :حملة الضغط على إيران مستمرة مايك بومبيو
ا ش ا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن حملة الضغط على إيران مستمرة وهي ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي بل أيضا ضغوط دبلوماسية.
وقال بومبيو، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، يجب أن تكون هناك مساءلة مرتبطة بالهجمات على المصالح الأمريكية في العراق .
ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها ملفات المنطقة.
وكان بومبيو أعلن في وقت سابق استعداد واشنطن للحوار مع إيران في أي وقت، "لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري.
 

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكى إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران "فى أى وقت" لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل "جوهرى" وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.

 
وأضاف بومبيو فى تصريحات للصحفيين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل التوجه إلى السعودية "لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط... وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا".

وفى السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيلتقى بالعاهل السعودى الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ اليوم الأربعاء.

على جانب آخر، نفى وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، وجود أى قنوات تواصل خلفية بين السعودية وإيران، مؤكدا أن الرياض تعلن موقفها بوضوح وهو مطالبة إيران باحترام الأعراف الدولية، وقال الجبير فى تصريحات أوردتها قناة "العربية" على هامش مباحثاته مع وزيرة خارجية النرويج، اينى إريكسون، فى الرياض ـ "لا توجد قنوات تواصل خلفية مع إيران وموقفنا من إيران واضح جدا"، مطالبا إيران بالالتزام بالأعراف الدولية والقانون الدولى، ومبدأ احترام سيادة الدول الأخرى، والتوقف عن دعم الإرهاب وتوفير صواريخ باليستية للإرهابيين.

 


مايك بومبيو

إيران

المصالح الأمريكية

العراق

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