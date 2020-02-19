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وزيرة التضامن: نتعاون مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء فى مجالات الحماية والرعاية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:12 م
وزيرة التضامن: نتعاون مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء فى مجالات الحماية والرعاية زيارة وزيرة التضامن للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين
كتب مدحت وهبة

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زارت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء، المقر الخدمى للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به، حيث كان فى استقبالها اللواء أإركان حرب عبد المنعم حافظ، أمين عام المجلس.

وخلال الزيارة تفقدت القباج، مقر المجلس، المكون من طابقين يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من  أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية وصالة علاج طبيعي وصالة استقبال مجهزة بشاشات عرض ويضم الطابق الثانى للمقر مكتب الأمين العام وصالة استقبال بنظام النداء الآلى وقاعة اجتماعات ،كما تفقدت الوزيرة ايضاً سيارة الإسعاف المجهزة التابعة للمجلس والتي تستخدم فى نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج اللازم لهم.

أعربت القباج عن تقديرها للدور الهام الذي يقوم به المجلس في تقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين وان اعمال التطوير والتحديث الذي تم به سواء من مبنى المقر وتجهيزه بأحدث الأجهزة ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث رحبت  القباج بفتح افق جديدة للتعاون مع المجلس في مجالات الحماية والرعاية.

وقد وجه أمين عام المجلس التحية لوزيرة التضامن الاجتماعى وأكد أن دور المجلس الرئيسي هو تكريم الشهيد وتخليد ذكراه، ودائما يضع دائماً أسر الشهداء والمصابين محل الرعاية والاهتمام، لذلك كان من الضرورى تطوير مقر المجلس حتى يتماشى مع رؤية الدولة للوصول إلى خدمة متميزة فى جميع النواحى على المستوى المحلى والإقليمى بالإضافة إلى تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم النفسى من خلال إطلاق 4 برامج تثقيفية لأسر الشهداء والمصابين وإجراء قرعة للعمرة بعد توقفها لقرابة خمس أعوام وإنشاء قسم للرصد الميدانى وتحديث البيانات وتبنى أبناء الشهداء والمصابين فنياً ورياضياً ودراسياً وافتتاح عدد من المكاتب الإقليمية لتوسيع رقعة الخدمة المقدمة كما تم الاهتمام أيضا بالعنصر البشري وتوفير التدريب اللازم لهم لاستيعاب خطط تطوير المجلس المستقبلية والاستفادة من الخبرات المختلفة.

زيارة وزيرة التضامن للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين (1)
زيارة وزيرة التضامن للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين (1)

 

زيارة وزيرة التضامن للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين (2)
زيارة وزيرة التضامن للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين (2)

 

 

زيارة وزيرة التضامن للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين (3)
زيارة وزيرة التضامن للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين (3)

 


 


وزيرة التضامن

نيفين القباج

المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء

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