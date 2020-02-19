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محافظ البحر الأحمر لـ"الشلاتين": سنحل مشكلة انقطاع الكهرباء وكثافة الطلاب

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:06 ص
محافظ البحر الأحمر لـ"الشلاتين": سنحل مشكلة انقطاع الكهرباء وكثافة الطلاب جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين، على عقد لقاء جماهيرى مع المواطنين، بحضور مشايخ القبائل فى مركز الإعلام بالمدينة، إمتد لأكثر من ساعتين، للاستماع إلى مطالب الأهالى.

واكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها ان اللقاء بدأ  بترحيب كبير من أهالى مدينة الشلاتين بمحافظ البحر الأحمر، وسط هتافات "تحيا مصر"، وألقى النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية كلمة ترحيب بالمحافظ، وقيادات المحافظة، أشاد خلالها باهتمام المحافظ بمدن الجنوب، مطالباً بتوفير فرص عمل للشباب، وإقامة مشروعات إنتاجية لتوفير مصدر دخل مناسب لأبناء المدينة، وكذا تجديد الرخص لمراكب الصيد

واستمع المحافظ لمطالب الأهالى، التى كان أبرزها مناشدة من 24 معلمة يعملون بمدينة الشلاتين، وأسرهم تقيم فى مدن أخرى فى المحافظة، حيث طالبوا بنقلهم إلى المدن المقيمة بها أسرهم، ووجه المحافظ بدراسة الموضوع لكل حالة على حدة بشكل دقيق، بحيث يتم نقل المستحق منهن وتنطبق عليه الشروط المقررة بما لا يخالف القانون

واستجاب محافظ البحر الأحمر لعدد من مطالب الأهالى، حيث كلف مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مدير منطقة الابنية التعليمية لإيجاد حل لتقليل الكثافة الطلابية الموجودة فى بعض مدارس المدينة، موجهاً بعمل خطة لزيادة قدرة الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى بالمدينة.

وتعهد المحافظ فى نهاية اللقاء بتنفيذ كل المطالب التى تخدم الصالح العام، قائلاً " أنا تحت أمركم فى أى مطلب، وأى شئ فى استطاعتي، لن اتأخر عن تنفيذه اذا كان للصالح العام ولخدمة المواطن، وذلك وفقاً للقانون، وهناك إهتمام من القيادة السياسية بملف التعليم، وفقاً لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030". 

رافق المحافظ فى الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والنائب أحمد ابوخليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، والعميد هانى عبدالقوى رئيس مدينة الشلاتين، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

 

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البحر الاحمر

الشلاتين

المحافظ يلتقى باهالى الشلاتين

الغردقة

مطالب اهالى الشلاتين

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