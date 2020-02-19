قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء إن روسيا وتركيا لم تتوصلا لاتفاق خلال محادثات فى موسكو كانت تهدف لتخفيف التوتر فيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية.
وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى أن قوات الحكومة السورية، التى تشن هجوما فى إدلب، ملتزمة بالاتفاقيات السابقة الخاصة بالمنطقة لكنها ترد أيضا على الاستفزازات. وتابع قائلا إن هجمات المسلحين على القوات السورية والروسية فى إدلب مستمرة.
وفى السياق نفسه، قال الكرملين اليوم الأربعاء إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات الحكومة السورية فى منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو.
وذكر الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق اليوم أن شن عملية عسكرية هناك "مسألة وقت" بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب فى تحقيق مطالب أنقرة.
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بمقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين في قصف طائرات "الضامن" الروسي على بلدة ترمانين شمال إدلب، وذكرت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية أن عدد غارات الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت كلا من ترمانين ومدينة أريحا ومحمبل بريف إدلب بالإضافة لمحيط وأطراف كل من دارة عزة والأتارب بريف حلب ارتفعت إلى 120 غارة.
وأشارت القناة الإخبارية إلى أن ذلك يأتي في وقت يواصل فيه مئات آلاف السوريين النزوح من حلب وإدلب باتجاه الحدود السورية التركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة