رويترز

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء إن روسيا وتركيا لم تتوصلا لاتفاق خلال محادثات فى موسكو كانت تهدف لتخفيف التوتر فيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية.

وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى أن قوات الحكومة السورية، التى تشن هجوما فى إدلب، ملتزمة بالاتفاقيات السابقة الخاصة بالمنطقة لكنها ترد أيضا على الاستفزازات. وتابع قائلا إن هجمات المسلحين على القوات السورية والروسية فى إدلب مستمرة.

وفى السياق نفسه، قال الكرملين اليوم الأربعاء إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات الحكومة السورية فى منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو.

وذكر الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق اليوم أن شن عملية عسكرية هناك "مسألة وقت" بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب فى تحقيق مطالب أنقرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف فى تصريحات للصحفيين إن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر فى إدلب أكثر.