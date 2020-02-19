كيف تؤثر الدورة الشهرية على طاقتك وصحتك النفسية؟

كتبت فاطمة خليل

الدورة الشهرية تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للمرأة، فمع تغير الهرمونات تتغير الحالة النفسية للمرأة وكذلك مستوى الطاقة والمشاعر والصحة العاطفية، وفى هذا التقرير نتعرف على تأثير الدورة الشهرية على صحتك النفسية، وفقاً لما ذكره موقع " womenshealth".

كيف تؤثر الدورة الشهرية على مشاعرك ومستوى طاقتك؟



خلال دورتك الشهرية، يمكن أن تؤثر هرموناتك، التي تتحكم في الدورة الشهرية، على جوانب أخرى من صحتك - عاطفيا وعقليا وجسديا.

في النصف الأول من دورتك (يبدأ الأسبوعان الأول والثاني بعد الدورة الشهرية خلال دورة نموذجية مدتها 28 يومًا):

-مستويات الطاقة قد تكون أعلى.

-قد تكون ذاكرتك أفضل، وقد يكون تحمل الألم أعلى خلال هذه الأسابيع.

- بعد انتهاء الدورة الشهرية، يعد الوقت المناسب لجدولة اختبار عنق الرحم، لأن سائل عنق الرحم يكون قليلاً خلال هذا الأسبوع ، مما يساعد على إظهار النتائج الأكثر وضوحًا.

-في النصف الثاني من دورتك (تبدأ بالإباضة)

قد تشعرين بالركود أو النسيان.

إذا كنت تعاني من مشكلة صحية، مثل الاكتئاب أو متلازمة القولون العصبي أو الصداع النصفي أو الربو، فقد تزداد الأعراض سوءًا قبل بدء الدورة الشهرية.

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فقد تجد أنه من الصعب التحكم في مستويات الجلوكوز.

قد تكون مستويات الجلوكوز لديك أعلى أو أقل من المعتاد، قد تكون هذه المشكلة أكثر شيوعًا عند النساء اللائي يعانين أيضًا من أعراض متلازمة ما قبل الحيض

مستويات انخفاض السيروتونين الكيميائي في المخ، جنبا إلى جنب مع تغيير مستويات الجلوكوز، وهذا يمكن أن يجعلك تحبين تناول الأطعمة السكرية والنشوية.