صور.. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد منظومة العمل بمرفق الإسعاف بالخارجة

الوادى الجديد- فريق الحافظات

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، مرفق الإسعاف بالخارجة وذلك للإطمئنان على سير العمل بهذا المرفق الحيوي، حيث وجهت شكرها للعاملين بالمرفق على الجهد المبذول على مدار الساعة.

كما تفقدت منظومة العمل داخل المرفق من تجهيزات وسيارات إسعاف نموذجية- والبالغ عددها 74 سيارة مجهزة على مستوى المحافظة، كما استمعت إلى شرح عملى لكيفية التعامل مع الحالات المختلفة وآليات تلقى البلاغات بغرفة العمليات الرئيسية والتعامل الفورى معها.

وأشارت مجدى إلى مرفق الإسعاف يعد أحد المواقع المستهدف ميكنتها ضمن خطة منظومة التحول الرقمى بالمحافظة وذلك لرفع مستوى الخدمة المقدمة وتطويرها.

فى سياق مختلف أشادت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد بمعدل الإنجاز بموقع المعرض الدائم الذى يجرى إنشاءه بحى الأمل بالخارجة إستعداداََ لإستضافة الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية والمقرر إقامته على أرض المحافظة خلال الفترة من 19 حتى 21 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال تفقدها للأعمال بأرض المعرض، حيث وجهت بسرعة الإنتهاء من التجهيزات النهائية بالإستراحة الممتازة وتجميل الواجهات المحيطة بالموقع للظهور بالمظهر اللائق وتحقيق الأهداف المأمولة من المهرجان.

كما تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد اليوم، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت من يوم 16 وحتى 19 فبراير الحالى وتستهدف 38 ألف و 400 طفل على مستوى المحافظة

حيث أكدت على ضرورة تكثيف عمل الفرق المشاركة بالحملة للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالتطعيم بنطاق المحافظة. كما اطلعت على نسب تحقيق المستهدف والتى بلغت حتى الآن 96 % بمشاركة 226 فريق ثابت ومتحركة على مستوى المحافظة.



