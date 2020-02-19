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صور.. محافظ سوهاج: اعتماد 957 عقدا لتقنين الأراضى وتحصيل 160 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:51 م
صور.. محافظ سوهاج: اعتماد 957 عقدا لتقنين الأراضى وتحصيل 160 مليون جنيه محافظ سوهاج يسلم عقود التقنين
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اعتماد 957 عقدا لتقنين أراضى الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، لافتا إلى أن حصيلة تقنين الأراضى بلغت 160 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وكشف "الفقي" عن دخول محافظة سوهاج ضمن محافظات المرحلة الأولى لعرض إنجازات ملف التقنين أمام رئيس الجمهورية، للوقوف على ما تم إنجازه فى ملف تقنين أراضى الدولة.

وأوضح محافظ سوهاج،فى بيان له،أن عدد الحالات التى تقدمت للتقنين 13 ألف و627 طلب للتقنين، لافتا إلى أنه تم تسهيل الإجراءات للمواطنين الجادين، ورفع مستوى الأداء بالإدارات الهندسية بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع اللجان المختصة، مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات واسترداد 13 ألف و263 حالة زراعة ومباني، حيث بلغ عدد حالات الزراعة التى تم استردادها 4599 حالة واستعادة 2929 فدان، وعدد 8664 حالة مبانى واستعادة 3 مليون و 200 متر مربع .

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قد أعلن عن تنفيذ 14 ألفا و303 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و556 مليون و106 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك". 

وقال المحافظ إن تلك المشروعات ساهمت فى توفير 28 ألفا و702 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التى تمت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير الجارى،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

ودعا "الفقى" الشباب للاستفادة من خدمات برنامج "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة،موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم،لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

المحافظ يسلم عقود التقنين (1)
المحافظ يسلم عقود التقنين

 

المحافظ يسلم عقود التقنين (2)
المحافظ يسلم عقود التقنين 
 
المحافظ يسلم عقود التقنين (3)
المحافظ يسلم عقود التقنين 

 

المحافظ يسلم عقود التقنين (4)
المحافظ يسلم عقود التقنين 

 

المحافظ يسلم عقود التقنين (5)
المحافظ يسلم عقود التقنين 

سوهاج

محافظ سوهاج

تقنين الاراضى

الزراعة

عقود التقنين

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