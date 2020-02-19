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صندوق تحيا مصر: توزيع ملابس مجانا على طلاب جامعة دمياط لليوم الثانى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:00 م
صندوق تحيا مصر: توزيع ملابس مجانا على طلاب جامعة دمياط لليوم الثانى توزيع ملابس مجانا على طلاب جامعة دمياط لليوم الثانى
كتب مدحت وهبة

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أعلن  صندوق تحيا مصر، توزيع ملابس جديدة  اليوم الأربعاء على طلاب جامعة دمياط، ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية لليوم الثانى على التوالى، فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة"، التى وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

وقال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من توزيع الملابس هو دعم الطلاب المستهدفين وفقا للحالة الاجتماعية، وأنه تم مراعاة الجانب المعنوى للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات لافتا  إلى أنه تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة فى إبريل 2019 من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والأقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

وكان تامر عبد الفتاح قد أكد أن مبادرة "دكان الفرحة" تتضمن أيضا حملة تجهيز الفتيات لتوفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواة ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل ،لافته  إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة  يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما، ومتوسط دخل الأسرة الشهرى وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوى الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاة، وعدد أفراد الأسرة مشيرا إلى أنه تم تسليم 150 فتاة تجهيزات الزواج منذ إطلاق الحملة فى أكتوبر الماضى والتي تستهدف 500 فتاة خلال مرحلتها الأولى.

الجدير بالذكر أن محور عمل الدعم الاجتماعى فى صندوق تحيا مصر يتضمن عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 5.5 ملايين مواطن حتى الآن.

 


صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

ملابس جديدة لطلاب جامعة دمياط

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