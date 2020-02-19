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.سقوط عاطل وراء سرقة خزينة أموال بمكتب استيراد فى الأزبكية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:57 م
.سقوط عاطل وراء سرقة خزينة أموال بمكتب استيراد فى الأزبكية متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف غموض واقعة سرقة خزينة مكتب استيراد وتصدير في منطقة الأزبكية وأن عاطل وراء ارتكابه للواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكیة، مفادة تلقيه بلاغا من "ع.م"، 73 سنة، صاحب مكتب للاستیراد والتصدیر باكتشافھ سرقة خزینة حدیدیة " صغیرة الحجم " وبداخلھا طبنجة عیار 9 مم ماركة استار اسباني تحمل أرقام 45449 والمرخصة لھ بقصد الدفاع ، مسدس عیار 22 مم ساقیة رش ماركة أولمبیك إیطالي الصنع ، مشغولات ذھبیة وفضیة ، مبلغ مالي 5000 یوان صیني ، 1200 دولار أمریكي ، مجموعة من ساعات الید مختلفة الأنواع ، كمیة من الأقلام ماركات مختلفة ، متعلقات شخصیة وأوراق خاصة بالمجني علیھ ) من داخل الشقة سكنھ.ولم یتھم أو یشتبھ في احد بارتكاب الواقعة  وبالانتقال وبإجراء المعاینة تبین وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتویاتھا.

 

 وعُثر بمحل الواقعة على أجنة حدیدیة ، مفك وتم وضع خطة بحث كان من أھم بنودھا حصر وفحص المسجلین خطر والمفرج عنھم حدیثاً وذوي السوابق والمشھور عنھم ارتكاب مثل تلك الحوادث وأثناء ذلك وردت معلومات المقدم حسام عبدالعال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادھا أن"ي. م" ، 56 سنة، عاطل ومسجل خطر  تحت رقم 14651 فئة " ب " روض الفرج " مخدرات "  والسابق اتھامھ في  8 قضایا أخرھم 14845 لسنة 2016م الساحل " سرقة بالإكراه ،والمفرج عنھ تحت شرط على ذمة ذات القضیة بتاریخ 2019/9/5م حتي 2021/9/28م تظھر علیھ علامات الثراء دون تحصلھ على مصدر رزق.

 

وبتكثیف التحریات أمكن التوصل الى أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من ضبطھ ، وبمواجھتھ بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب" باستخدام الأدوات المعثور علیھا بمحل الواقعة وأضاف بالاستیلاء على الخزینة ووضعھا داخل جوال واستقلال سیارة أجرة وصولاً لمسكنھ ، وتمكنھ من فتح الخزینة بمحل سكنھ بمنطقة الوراق جیزة والاستیلاء على ما بداخلھا والتخلص منھا بإحدى مقالب القمامة بذات المنطق، وتم بإرشاده بمسكنھ  ضبط السلاح الناري المستولى علیھ ، مسدس عیار 22 مم ساقیة رش ماركة أولمبیك إیطالي الصنع ،  23 طلقة عیار 9 مم ، 2 طلقة عیار 22 مم ،  عدد 4 طلقة صوت ،  مشغولات ذھبیة عبارة عن ( سلسلة ، خاتم ، 2 دبلة )،  مشغولات فضیة عبارة عن ( 6 خاتم ، 2 میدالیة ) أقلام ماركات مختلفة ،11  سبحة ،2 نظارة، مبلغ مالي 1517 یوان صیني ، 2  ختم باسم المجني علیھ ، 2  جواز سفر ، 4 دفتر توفیر ، 5 دفتر إیصال أمانة خاصین بالمجني علیھ .

 

 كما تم بإرشاده ضبط 2 غویشة ذھب من متحصلات الواقعة لدى كلاً من شقیقھ "م.م.ع"50 عاطل و"ن.ع.ل" 24 سنة ربة منزل ومقیمة بذات العنوان " زوجة الأول " واللذان قررا بتحصلھما على المضبوطات بقصد التصرف فیھا بالبیع وعلمھما بأنھا من متحصلات واقعة السرقة ، وأضافا بسابقة قیامھما ببیع 4 غوایش ذھب " من متحصلات ذات الواقعة " لمالك محل الجواھرجي الكائن بمنطقة سكنھما باستدعاء المجني علیھ تعرف علي المضبوطات واتھمھ بالسرقة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النیابة العامة التحقیق.

 

 


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