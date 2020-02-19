روسيا تصدر مرسوما بمنع دخول الصينيين "بشكل مؤقت" لمنع انتشار فيروس كورونا

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وقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن، مرسوما يقضي بمنع جميع المواطنين الصينيين من دخول روسيا لأغراض السياحة، العمل، والأغراض الخاصة وذلك "بشكل مؤقت". وأعلنت شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية امس الثلاثاء، نقلا عن بيان لرئيس الوزراء الروسي - أن سريان هذا المرسوم بدءا من الخميس. ويُعد هذا القرار هو أقوى إجراء اتخذته موسكو حتى الآن بهدف منع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الأراضي الروسية.

وكشف العلماء أن فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم يقتل ما يصل إلى 15% من المرضى الذين تجاوزوا سن الثمانين، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق لسلالة الفيروس التي لم يسبق لها مثيل، مستخدمين بيانات من 72 ألف حالة، أظهرت النتائج أن فيروس كورونا يشكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سناً وذوي الحالات المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، كما وجد باحثو المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 80.9% من الإصابات خفيفة، وأقل من 5% شديدة، كما زعمت مجموعة منفصلة من علماء الفيروسات الذين يدرسون فيروس كورونا أنها أكثر عدوى بنسبة 20 مرة من شقيقتها القاتلة سارس.

وتم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، 99% منها في الصين، وتوفى حوالي 1900 مريض بالفعل.

وكان ظهور حالات فيروس غامض يسبب الالتهاب الرئوي لأول مرة في مدينة ووهان الصينية المهجورة الآن في أواخر العام الماضي.

وألقى الباحثون باللوم على سوق للمأكولات البحرية في مدينة هوبي التي باعت الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة لكونها مصدر الفيروس، لا يوجد علاج معروف للفيروس، ومعظم المرضى الذين أصيبوا بالفيروس يتعافون في غضون أسبوعين دون الحاجة إلى علاج طبي.

أولئك الذين يصابون بأمراض أكثر خطورة في رئتهم، مثل الالتهاب الرئوي، يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لإيقاف مرضهم القاتل، لقد فحصوا 72314 حالة مؤكدة، يشتبه، تم تشخيصها سريريًا، وبدون أعراض لمرض COVID-19 في جميع أنحاء الصين اعتبارًا من 11 فبراير حيث أن فيروس كورونا "COVID-19 هو اسم المرض الناجم عن الفيروس، والذي تم تسميته فعليًا باسم السارس -2 من قبل منظمة الصحة العالمية.