سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تصدر مرسوما بمنع دخول الصينيين "بشكل مؤقت" لمنع انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:00 ص
روسيا تصدر مرسوما بمنع دخول الصينيين "بشكل مؤقت" لمنع انتشار فيروس كورونا بوتين
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 وقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن، مرسوما يقضي بمنع جميع المواطنين الصينيين من دخول روسيا لأغراض السياحة، العمل، والأغراض الخاصة وذلك "بشكل مؤقت".
وأعلنت شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية امس الثلاثاء، نقلا عن بيان لرئيس الوزراء الروسي - أن سريان هذا المرسوم بدءا من الخميس.
ويُعد هذا القرار هو أقوى إجراء اتخذته موسكو حتى الآن بهدف منع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الأراضي الروسية.
 
 
وكشف العلماء أن فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم يقتل ما يصل إلى 15% من المرضى الذين تجاوزوا سن الثمانين، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق لسلالة الفيروس التي لم يسبق لها مثيل، مستخدمين بيانات من 72 ألف حالة، أظهرت النتائج أن فيروس كورونا يشكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سناً وذوي الحالات المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، كما وجد باحثو المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 80.9% من الإصابات خفيفة، وأقل من 5% شديدة، كما زعمت مجموعة منفصلة من علماء الفيروسات الذين يدرسون فيروس كورونا أنها أكثر عدوى بنسبة 20 مرة من شقيقتها القاتلة سارس.
 
وتم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، 99% منها في الصين، وتوفى حوالي 1900 مريض بالفعل.
 
وكان ظهور حالات فيروس غامض يسبب الالتهاب الرئوي لأول مرة في مدينة ووهان الصينية المهجورة الآن في أواخر العام الماضي.
 
وألقى الباحثون باللوم على سوق للمأكولات البحرية في مدينة هوبي التي باعت الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة لكونها مصدر الفيروس، لا يوجد علاج معروف للفيروس، ومعظم المرضى الذين أصيبوا بالفيروس يتعافون في غضون أسبوعين دون الحاجة إلى علاج طبي.
 
 
أولئك الذين يصابون بأمراض أكثر خطورة في رئتهم، مثل الالتهاب الرئوي، يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لإيقاف مرضهم القاتل، لقد فحصوا 72314 حالة مؤكدة، يشتبه، تم تشخيصها سريريًا، وبدون أعراض لمرض COVID-19 في جميع أنحاء الصين اعتبارًا من 11 فبراير حيث أن فيروس كورونا "COVID-19  هو اسم المرض الناجم عن الفيروس، والذي تم تسميته فعليًا باسم السارس -2 من قبل منظمة الصحة العالمية.

ميخائيل ميشوستن

بوتين

روسيا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة