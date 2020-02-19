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رئيس الإنجيلية: العالم يحتاج إلى أب قادر على الاستيعاب والتغير ويمتلك مرونة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:14 م
رئيس الإنجيلية: العالم يحتاج إلى أب قادر على الاستيعاب والتغير ويمتلك مرونة الدكتور القس اندريه زكي
سارة علام

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قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن الأب فى هذا العالم لابد أن يمتلك القدرة على المرونة، وأن يكون قادرًا على احتواء ثقافة أبنائه فى ظل سرعة نمط الحياة والتطور المذهل للتكنولوجيا ووسائل التواصل التى نستوعب فيها غنى المعلومات ونواجه فيها فبركة الصورة والخبر"، وذلك ضمن كلمته بمؤتمر "أنا أب" الذى استضافته الهيئة الإنجيلية اليوم وتنظمه مؤسسة بيت العائلة المصرية.

استضاف اللقاء أيضًا "كاسي كارستنز"، مؤسس حركة "العالم يحتاج إلى أب" العالمية، التى أُسست عام 2011 بهدف استرداد دور الأب داخل المجتمع ورجوع الأبوة لتأثيرها العميق في الأسرة.

ويأتي اللقاء في إطار عمل لجنة الثقافة الأسرية لبيت العائلة المصري للحفاظ على صلابة العائلة المصرية، وفي ظل سعي شركة ويل سبرنج بالتعاون مع مؤسسة "أنا المصري" إلى التأثير في المجتمع من خلال ترابط الأسرة واستعادة الأدوار المحورية بها .

حضر اللقاء كلا من  الأنبا أرميا، الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصري، و الدكتور محمد عبد العاطي، المنسق العام لبيت العائلة المصري، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور أحمد رجائي رجب، مقرر لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصري، و سميرة لوقا، رئيس وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو مجلس أمناء بيت العائلة، ومساعد مقرر لجنة الثقافة الأسرية، وبمشاركة 50 قسيسًا و50 شيخًا أزهريًّا.

 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل وفد مؤتمر "لأني أب" بالكاتدرائية أمس ، وضم الوفد 100 عضو من الآباء الكهنة وأصحاب الفضيلة الشيوخ من أعضاء بيت العائلة وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "لأني أب" الذي ينظمه بيت العائلة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

 

 

 


رئيس الإنجيلية

مؤتمر لأني أب

اندريه زكي

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