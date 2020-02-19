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الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:26 م
خالد صلاح
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دراسة: حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن ويعزز أنواع البكتيريا الجيدة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:32 ص
دراسة: حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن ويعزز أنواع البكتيريا الجيدة حمية البحر المتوسط

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نصح باحثون أمريكيون باتباع كبار السن لحمية البحر المتوسط الغنية بالخضراوات ومضادات الأكسدة والخالية من الدهون المشبعة.

فقد أظهرت دراسة، نشرت نتائجها في عدد فبراير من مجلة "Gut"، أن اتباع حمية البحر المتوسط يعزز أنواع بكتيريا الأمعاء المرتبطة بالشيخوخة "الصحية"، مع تقليل تلك المرتبطة بالالتهابات الضارة لدى كبار السن.


وأوضحت الدراسة أنه بما أن الشيخوخة ترتبط بتدهور وظائف الجسم وزيادة الالتهاب، وكلاها يبشران ببدء الضعف، فإن هذا النظام الغذائي قد يعل على بكتيريا الأمعاء بطريقة تساعد على كبح تقدم الهشاشة الجسدية والتدهور المعرفي لكبار السن.


وأكد باحثون في كلية الطب جامعة "كورك" في أيرلندا، والقائمون على الدراسة، أن كبار السن ممن يعانون من مشاكل في الأسنان، أو صعوبة في البلع، قد يكون من غير العملي لهم اتباع حمية البحر المتوسط.


وقد أجرى فريق البحث الدراسة على 612 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 65 و79 عاما، قبل وبعد 12 شهرا من تناول غذائهم المعتاد، أو اتباع حمية البحر المتوسط الغنية بالفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقول، وزيت الزيتون، والأسماك، وقليلة في اللحوم الحمراء والدهون المشبعة، وهى مصممة خصيصا لكبار السن، ووفقا للباحثين، ارتبط التمسك بالنظام الغذائي لحمية البحر المتوسط لمدة 12 شهرا بالتغييرات المفيدة في تركيبة البكتيريا المفيدة في الأمعاء


حمية البحر المتوسط

مضادات الأكسدة

بكتيريا الامعاء

الشيخوخة الصحية

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