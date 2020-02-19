تكريم 105 من أسر الشهداء ومصابى الحرب فى إحتفالية المحاربين القدماء ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، والذى نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب اليوم الأربعاء، في إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد ،بالتنسيق مع المحافظة،وبحضوراللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب،واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام،والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ،والعقيد أمجد محمد بهى الدين رئيس مكتب جمعية المحاربين لمحافظتي الفيوم وبني سويف.

وكرم محافظ بني سويف ومدير الأمن ومدير الجمعية 105 من أسر الشهداء والمصابين، " 80 أسرة شهيد و20 مصابي عميات حربية" من أبناء القوات المسلحة، و5 من أسر شهداء الشرطة، كما تسلموا بعض الهدايا المادية والعينية، و تم إهداء درع جمعية المحاربين للمحافظ ومدير الأمن،كما أهدى المحافظ درع المحافظة لمدير جمعية المحاربين.

وفي كلمته توجه محافظ بني سويف، بالشكر والتقدير لرجال قواتنا المسلحة والشرطة،الذين يمثلون الحصن الحصين للوطن، وهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصر، ويخوضون الآن معركة قوية ضد الإرهاب الغاشم، موجها تحية إعزاز وتقدير لاسر الشهداء الواجب بصفة عامة،ولأمهات الشهداء بصفة خاصة ، اللائى نجحن في تربية جيل محب لوطنه يفتديه بروحه ودمه ، مؤكدا على أن أهالى وأسر شهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذووهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن، معربا عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال في كل المناسبات الوطنية تقديرا وتخليدا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة في الإنتماء والإعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

وأشار محمد هاني إلى أن كافة أجهزة المحافظة في خدمة أسر شهداء الواجب من أبنائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة ، قائلا "مهما فعلنا لن نوف الشهداء حقهم، وأننا إذ نحيي اليوم ذكرى الشهداء،ينبغي علينا أن نستلهم من تضحياتهم روح الانتماء والولاء والعزيمة، وأن نسخر كل الهمم والطاقات، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها ويرعاهاالرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه نقل اللواء أركان حرب باسم عزت، مدير الجمعية، تحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان، إلى أسر الشهداء والمصابين، موضحًا أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابي الحرب يمثل تكريمًا للمبادئ السامية، والقيم النبيلة التى تأسست عليها العسكرية المصرية، مؤكدا أن هذا الاحتفال يمثل قيمة كبيرة لحياة شعبنا الكريم، تعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.







