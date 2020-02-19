سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"تركيا الآن": حريق منزل محامى زعيم المعارض التركية مدبرا من أردوغان

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:20 م
"تركيا الآن": حريق منزل محامى زعيم المعارض التركية مدبرا من أردوغان زعيم المعارضه التركيه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن حريق اندلع خلال الساعات الماضية بمنزل المحامي جلال تشيلك، محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، وزعيم المعارضة التركية كمال كلتشدار أوغلو، أثار الشكوك حول كونه مدبرًا، حيث تردد اسم تشيلك بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب قضية التعويضات التى رفعها كلتشدار أوغلو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وأفاد رجال الإطفاء الذين فحصوا الحريق أنه حدث نتيجة ماس كهربائي بالمحرك، لكن تشيلك أكد خلال تصريحات له مع جريدة "Odatv" عكس ذلك، حيث قال: "ذكر التقرير أن الحريق ناتج من المحرك، لكن المحرك لم يكن يعمل في الأساس، فالمحرك يعمل في الصيف فقط؛ لأنه مسئول عن نظام الري في الحديقة".

 

وأعرب محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، عن شكوكه بأن هذا الحريق تم بفعل فاعل بسبب التوترات التي تشهدها الساحة في الفترة الأخيرة، وتساءل ما إذا كان ذلك يمثل رسالة تهديد له.

 

وفى وقت سابق، أبرزت قناة إكسترا نيوز تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا، تلك الأوضاع الاقتصادية التي دفعت النظام التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان يفكر في بيع ممتلكات تركية للخروج من هذا المأزق، حيث ذكرت القناة في تقريرها، أن النظام التركى تعاقد مع بنك أمريكى للعمل كمستشار في بيع ممتلكات الدولة التركية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس حجم الانهيار الذى يضرب الحكومة التركية في الفترة الراهنة.

 

وقالت القناة في تقرير لها، إن الحكومة التركية تعاقدت مع بنك أي جى مورجان، الأمريكي من أجل تقديم الاستشارات بشأن بيع ممتلكات تركية، في محاولة من النظام التركى للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها أنقرة.

 

 


اردوغان

تركيا

المعارضه التركيه

ازمه تركيا

قمع اردوغان

الديكتاتور العثمانى

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. المتحف البريطانى فى لندن يعيد للعراق قطع أثرية مسروقة.. أردوغان يواجه هزائمه أمام الجيش السورى بضخ الليرة التركية بشمال سوريا.. وأسراب الجراد تغزو حقول كينيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:00 م

قمع "أردوغان" يزيد التكهنات بإمكانية حدوث انقلاب ضد الديكتاتور العثمانى.. تقارير أمريكية توقعت بحدوث انقلاب بسبب سخط الجيش على الرئيس التركى وإحالته 46% من الضباط للتقاعد.. وتقرير يكشف الوجه القبيح لـ"أردوغان"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:30 م

إكسترا نيوز تفتح ملف اختطاف النظام التركى لمعارضيه.. ويؤكد: 100 شخص تم إخفائهم.. وتبرز تزايد دعوات المعارضة لـ"الشعب التركى" بمواجهة فساد أردوغان..وتستعرض انهيار قطاع الإنشاءات في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:05 م

دولة البوليس والإرهاب.. إعلام إيطاليا ينتقد ديكتاتورية أردوغان مع شعبه.. وتقرير: الحرية بأنقرة ثمنها غال للغاية.. صحيفة: الرئيس التركى استبدل بلاده بـ"أردوغانستان" دولة بلا حرية أو حقوق.. ولابد من التدخل الدولى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة