باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا..الصين لن ترسل مسؤولين لقمة مجموعة العشرين فى الرياض بسبب كورونا..ووزراء دفاع آسيان فى فيتنام لبحث مواجهة الفيروس..وترامب: نعكف على اتفاق تجارى كبير مع الهند

وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الصين لن ترسل مسؤولين لقمة مجموعة العشرين فى الرياض بسبب كورونا

قال مسؤولون إن البنك المركزى الصينى ووزارة المالية لن يرسلا أى مسؤول لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول مجموعة العشرين فى الرياض بسبب تفشى فيروس كورونا.

لكن مسؤولا فى وزارة المالية قال إن ممثلى الصين لدى البنك الدولى سيحضرون الاجتماع المقرر يومى 22 و23 فبراير.



كورونا

السجن 17 عاما للرئيس الكورى الجنوى الأسبق لاتهامه فى قضايا فساد

أصدرت المحكمة العليا فى كوريا الجنوبية فى جلسة الاستئناف التي عُقدت اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 17 عاما وغرامة مالية قدرها 12 مليار وون ومصادرة 5.78 مليار وون بحق الرئيس الأسبق لى ميونج- باك، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الأسبق تم اتهامه باختلاس 34 مليار وون ، واستلام رشوة تقدر بحوالي 10 ملايين وون ، حيث واجه عقوبة ثقيلة في محكمة الاستئناف أيضا على غرار قرار المحكمة الابتدائية .



لى ميونج باك

ترامب: نعكف على اتفاق تجارى كبير مع الهند لكنه سيستغرق وقتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده والهند تعكفان على اتفاق تجارى كبير، لكنه ليس واثقا مما إذا كان سيُستكمل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر. ومع توجه ترامب إلى للهند للقيام بزياته الرسمية الأولى يوم الاثنين، يسعى مفاوضون منذ أسابيع لوضع اتفاق محدود يمنح الولايات المتحدة وصولا أكبر إلى أسواق منتجات الألبان والدواجن الهندية وخفض الرسوم الجمركية على سلع أخرى.



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

روحانى: العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على الاقتصاد الإيراني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحانى أن العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على الاقتصاد الإيرانى ولكن من الممكن كسرها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.



روحانى وترامب

وزراء دفاع آسيان يجتمعون فى فيتنام لبحث مواجهة فيروس كورونا

ناقش اجتماع لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا" آسيان"، التهديدات الأمنية غير التقليدية فى هانوى اليوم، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال وزير الدفاع الفيتنامى، نجو شوان ليش، فى كلمة ألقاها في بداية الاجتماع "يعقد المؤتمر فى سياق تطورات أمنية معقدة للغاية، لاسيما تفشى وانتشار وباء فيروس كورونا الأخير، الذى يمثل تحديا للعالم والمنطقة".

ارتفاع مصابى كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 46 شخصا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى كوريا الجنوبية إلى 46 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء حيث تم اكتشاف 15 مريضا مصابا بالفيروس.



محاولات للتصدى لتفشى كورونا

اليمن: مصرع العشرات من ميليشيات الحوثى بالدريهمى بمحافظة الحديدة

لقى العشرات من ميليشيات الحوثى مصرعهم خلال عملية تصدى القوات المشتركة لهجومين شرق مدينة الدريهمى بمحافظة الحديدة، غربى اليمن.

وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الميليشيات الحوثية عاودت الهجوم للمرة الثانية، فى مديرية الدريهمى، بعد تكبدها عشرات القتلى والجرحى، وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها.



ميليشيا الحوثى

وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى يعقدون اجتماعا حول كورونا.. اليوم

يعقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى، اليوم، بالرياض، اجتماعًا استثنائيًا حول "فيروس كورونا المستجد"، بهدف الوقوف على جاهزية واستعداد الدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



مجلس التعاون الخليجى - صورة أرشيفية

تجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا فى العراق بتهمة تمويل الإرهاب

أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا بتجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب وفق ما ذكرته فضائية الحدث



عادل عبد المهدى - رئيس مجلس وزراء العراق

مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى قصف شمال إدلب السورية

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بمقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين في قصف طائرات "الضامن" الروسي على بلدة ترمانين شمال إدلب، وذكرت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية أن عدد غارات الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت كلا من ترمانين ومدينة أريحا ومحمبل بريف إدلب بالإضافة لمحيط وأطراف كل من دارة عزة والأتارب بريف حلب ارتفعت إلى 120 غارة.