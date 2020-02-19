انطلاق المهرجان الرياضي الأول لفتيات جامعة الزقازيق

فريق المحافظات

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تهتم خلال العام الدراسي بتنظيم عدد من المبادرات والمسابقات والفعاليات الرياضية المتنوعة بهدف جذب الطلاب والطالبات للمشاركة فيها بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم وأن ممارسة الرياضة تساعد علي تنمية روح المشاركة وتوطيد الروابط بين الطلاب بعضهم البعض من خلال تنفيذ المسابقات التي تساعد علي تنمية روح العمل الجماعي والمنافسة الايجابية بين الطلاب.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول للفتيات بمشاركة فرق الألعاب الجماعية لمختلف الكليات بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمال يوسف عميدة كلية التربية رياضية بنات، والدكتور أحمد عناني منسق عام الأنشطة الطلابية ومستشار رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيناس سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما أشارت الدكتورة أمال يوسف أن الهدف من تنظيم المهرجان هو نشر الثقافة الرياضية بين الطالبات بمختلف الكليات بالجامعة من خلال تنظيم المسابقات الرياضة في الألعاب الجماعية "كرة السلة – كرة الطائرة- كرة اليد" وتدريبات الزومبا داخل وحدة اللياقة بالكلية

وفى السياق نفسه عقدت كلية الحقوق ندوة بعنوان "حروب الجيل الرابع"في إطار مهرجان البيئة السابع عشر بكلية وبحضور الدكتور محمد جمال عيسي عميد الكلية ، الدكتور سامح التهامي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من الطلاب بالجامعة.

وخلال الندوة، أكد الدكتور محمد جمال عيسي أن حروب الجيل الرابع هي حرب بالإكراه تستهدف زعزعة استقرار الدول باستخدام القوة الذكية وفرض واقع جديد لخلق دولة فاشلة ومدمرة بالكامل .

بينما أدار الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولى بالكلية حواراً مفتوحاً مع الطلاب حول مفهوم حروب الجيل الرابع وتميزها بعدم المركزية بين أسس أو عناصر الدول المتحاربة مشيراً إلي أن هذا المصطلح قد استخدم لأول مرة في عام 1989 من قبل فريق من المحللين الأمريكيين.