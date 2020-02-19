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امسك مخالفة.. بالوعات مطر مكشوفة واستبدال الأغطية بجذوع أشجار بالمحلة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:00 ص
امسك مخالفة.. بالوعات مطر مكشوفة واستبدال الأغطية بجذوع أشجار بالمحلة استبدال الأغطية بجذوع أشجار
الغربية – مصطفى عادل

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يشهد طريق المحلة طنطا بمحافظة الغربية، كارثة تهدد قائدي السيارات بوقوع حوادث، بسبب وجود بالوعات مطر على جانبي الطريق بداية من مدخل مدينة المحلة حتى الشون مفتوحة بدون أغطية.

ورصد" اليوم السابع" عددًا من بالوعات المطر المفتوحة بطول الطريق واستبدال أغطيتها بجذوع أشجار لإرشاد قائدي السيارات لتفادى السقوط فيها، وتسببت البالوعات المفتوحة فى سقوط عجلات سيارات بها لعدم رؤية قائدي السيارات لها، ما أدى لحدوث تلفيات جسيمة بها.

وطالب الأهالي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتدخل لوضع حل جذري وسريع لتلك الكارثة التي تتسبب فى سقوط السيارات بها وإحداث تلفيات بها وإصابة قائديها.

من ناحية أخرى عبر أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن غضبهم بسبب انتشار القمامة في شوارع المدينة والمناطق الرئيسية، لفترات طويلة، وعدم قيام جهاز النظافة بالأحياء برفعها ما ينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة والحشرات والكلاب الضالة والقطط.

ورصد" اليوم السابع" انتشار القمامة فى ميدان أبو حشيش وشارع سعد زغلول ونعمان الأعصر، وميدان الزراعة، ومنطقة المنشية الجديدة ومنشية البكرى، بكميات كبيرة، وانتشار الذباب والباعوض، كما انتشرت الكلاب الضالة والقطط والتى تعبث فى القمامة بحثا عن بقايا الطعام كما انتشر نباشو القمامة فى أماكن تجمع القمامة، بحثا عن مخلفات البلاستيك والكانز والكراتين، وبعثرة القمامة فى الشوارع.

واستغاث أبناء مدينة المحلة بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، للتدخل لوضع حل لمشكلة تراكم القمامة بشوارع المدينة، خاصة أن القمامة متراكمة فى الشوارع منذ فترة طويلة ولكن يتجاهلها المسئولون، رغم الشكاوى التى يتم تقديمها للأحياء وجهاز النظافة ولكن دون جدوى.

من ناحية أخرى تفقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال تطوير مدخل قرية كفر حجازى مع الشركة المنفذة، حيث يتم تنفيذ حوالى 1400 متر من أعمال التطوير تم خلالها رصف الطريق الأيسر باتجاه قريه كفر حجازي وعمل الأرضيات للأرصفة بالإنترلوك وعمل بالوعات للمطر وسور حديدي للجسر وتدبيشه وزرع أعمدة إنارة جديدة بلمبات ليد حديثة.

 

استبدال الأغطية بجذوع أشجار (1)
 
استبدال الأغطية بجذوع أشجار (2)
 
استبدال الأغطية بجذوع أشجار (3)
 
استبدال الأغطية بجذوع أشجار (4)
 
استبدال الأغطية بجذوع أشجار (5)
 
استبدال الأغطية بجذوع أشجار (6)

 

 


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