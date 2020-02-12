سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

قصة كهف غامض للخفافيش قد يكون السبب فى انتشار كورونا.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:33 م
قصة كهف غامض للخفافيش قد يكون السبب فى انتشار كورونا.. صور محاولة فك شفرات لغز فيروس كورونا من داخل كهف الخفافيش السرى بالصين
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر العلماء على شيء مشابه للفيروس التاجي الجديد داخل كهف الخفافيش في مقاطعة يوننان النائية في الصين ، ولكنهم عندما قاموا بالاكتشاف وجدوا أنفسهم محور الاتهامات الوحشية بنشر الفيروس الآن.

فداخل كهف مليء بالخفافيش البرية، بعمق في الصين، يمكن أن يحمل إجابات للعلماء يائسون في محاولة فك لغز فيروس كورونا الذى فتك بالصين وعدد من الدول منذ بداية شهر ديسمبر واستمر حتى الآن.

صورة خبر ميرور عن كهف الخفافيش
صورة خبر ميرور عن كهف الخفافيش

 

موقعه بالضبط يعتبر سر وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية ، لكن منذ عدة سنوات قامت مجموعة من العلماء الذين درسوا الكهف في مكان ما في مقاطعة يوننان بالصين، باكتشاف مثير  في دماء الناس الذين يعيشون في مكان قريب.

حيث وجدوا أن الكهف كان مليئًا بالخفافيش التي تحمل فيروسات كورونا المرتبطة بالسارس، وكشفت اختبارات الدم على السكان الذين يعيشون بجواره  أن لديهم حصانة على ما يبدو من هذه الفيروسات.

فيروس كورونا وكهف الخفافيش
فيروس كورونا وكهف الخفافيش

 

اتهامات للعلماء مكتشفي الكهف بنشر فيروس كورونا
 

وتشير التقارير إلى أن الباحثين لاحظوا بقلق في السنوات التي سبقت تفشي فيروس كورونا الحالي، أن الفيروسات الشبيهة بالسارس يمكن أن تقفز من الخفافيش إلى البشر، مع عواقب صحية مخيفة.

لكن الباحثين الذين قاموا بهذا الاكتشاف وجدوا أنفسهم يظهرون في دائرة الضوء لجميع الأسباب الخاطئة التي تحدث في الصين، حيث تجتذب دراساتهم اهتمامًا دوليًا متجددًا.

كهف الخفافيش الغامض والحصانة التي يحملها للسكان من حوله، يمكن أن يكونا مفتاحًا للعلماء الذين يسابقون الزمن لإيجاد حلول لمكافحة الفاشية كورونا، المعروفة الآن باسم COVID-19.

لغز كورونا داخل الكهف
لغز كورونا داخل الكهف

الباحثة البارز "زنج لي شي"، من معهد ووهان للفيروسات ظهر أسمها بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث زعم البعض أن الفيروس التاجي الجديد هرب من مختبرها في المدينة التي نشأ فيها الفيروس.

وفى عام 2005 أشارت في تقرير، إلى أن الفيروس المسئول عن السارس كان عضوًا في مجموعة الفيروس التاجي التي شوهدت في الخفافيش، ولكنها اضطرت للرد قائلة : "أقسم بحياتي الفيروس لا علاقة له بالمختبر"، وفقًا لتقرير South China Morning Post.

العلماء داخل كهف الخفافيش
العلماء داخل كهف الخفافيش

 

وأشارت إلى مسودة علماء الفيروسات لعام 2005 ، والدراسة الثانية لفريق العلماء في عام 2017 التى شملت أخذ عينات من الخفافيش والتحقيق في عينات دم من أشخاص يعيشون في مكان قريب من الكهف.

لاحظت الدراسة السابقة أن الخفافيش الموجودة في الكهف، استضافت مجموعة متنوعة من فيروسات كورونا المماثلة لتفشي مرض السارس في ذلك الوقت ، والتي أسفرت عن مقتل 774 شخصًا وإصابة أكثر من 8000 شخص حول العالم.

لم يتم بعد مراجعة مسودة الورقة البحثية، ومع ذلك ، في عام 2017 ، حدد علماء الفيروسات مجموعتهم الثانية من النتائج بعد 5 سنوات من الأبحاث التي ركزت على كهف يونان، وهذه المرة بالتحقيق في عينات البراز التي تم جمعها من سكان الخفافيش.

الخفافيش التى يدرسها العلماء
الخفافيش التى يدرسها العلماء

 

نتيجة العينات التي جمعوها من السكان قرب كهف الخفافيش
 

وجد الباحثون فيروسات كورونا في 4 أنواع مختلفة من الخفافيش، بما في ذلك فيروس واحد مع جينوم 96 ٪ مطابق للفيروس الذي اكتشف لأول مرة في البشر في ووهان في أواخر ديسمبر 2019.

وتشير الدراسة إلى أن الفيروس الموجود في الخفافيش التي تشترك في التشابه الوراثي مع فيروس كورونا القاتل COVID-2019 الذي يجتاح العالم يختلف عن فيروس السارس.

بعد أخذ الباحثون أيضًا عينات دم من بضعة آلاف من سكان يونان الذين يعيشون بالقرب من كهف الخفافيش من بحث 2017 ، بما في ذلك حوالي 400 شخص يعيشون مباشرة بالقرب من الكهف، وجد أن حوالي 3 ٪ منهم يحملون أجسام مضادة ضد فيروسات كورونا المرتبطة بالسارس، وقال الباحثون إن النتائج أخبرت العلماء أن أمثال تفشي فيروس كورونا الحالي في البشر ليست ظاهرة جديدة.

دراسة عينات الخفافيش من داخل الكهف
دراسة عينات الخفافيش من داخل الكهف

 

وبالرغم من هذا الاكتشاف أوضح الباحثون أنهم لا يعلمون هل مرض هؤلاء الأشخاص ام لا ، وما إذا كانوا قد تعرض أطفال أو بالغين للفيروس، لكن ما اكتشفوه هو أن هذه الفيروسات تقوم بالقفز، مرارًا وتكرارًا، من الخفافيش إلى البشر.

تشير التقارير الأولية حول فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في سوق المواد الغذائية في مدينة ووهان الصينية ، إلى أن الفيروس الجديد يمكن ربطه بالخفافيش.

ومع ذلك ، لم يتضح بعد مصدرها الدقيق والعلماء يبحثون فيما إذا كان قد انتشر من أي عدد من الحيوانات التي تباع للاستهلاك البشري في السوق ، بما في ذلك الخفافيش والثعابين والبانجولين " آكل النمل الحرشفى".

 


فيروس كورونا

كهف الخفافيش

فيروس سارس

الخفافيش سبب كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تخفض الجنود المشاركين بـ"كوبرا جولد" العسكرية بسبب "كورونا"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:31 م

عدو البشر الأول.. خبراء يحذرون من وصول كورونا إلى 80% من سكان العالم.. ومخاوف من انتشار المرض ليغطي الكرة الأرضية.. وخبير عالمى فى الأوبئة: على الدول اتخاذ إجراءات لاحتوائه بسرعة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:30 م

دراسة: الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:52 م

مسئول صينى: فيروس كورونا قد ينتشر عن طريق الهواء حتى بعد مغادرة المريض للغرفة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:09 م

الصحة العالمية تحذر من "كورونا جديد" فى منطقة تضم 37 دولة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:59 م

تماثل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" للشفاء فى كوريا الجنوبية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة