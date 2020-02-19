سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:15 م
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر القوات البحرية - أرشيفية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

 

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى وتمرين دفاع جوى ضد الأهداف الجوية المعادية، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية للقوات البحرية لتنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .

 

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى فى البحر الأحمر.

 


القوات البحريه

البحر الاحمر

البحريه المصرية

القوات البحرية الفرنسية

تدريبات القوات البحرية

الجيش المصري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:08 م

ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك (مرجان – 16)

الخميس، 30 يناير 2020 03:01 م

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 25 يناير 1968.. البحرية المصرية تغرق الغواصة الإسرائيلية «داكار» وعبدالناصر يرفض الكشف عنها بسبب مظاهرات الجامعات

السبت، 25 يناير 2020 10:00 ص

مرجان 16.. بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك بين البحريتان المصرية والسعودية

الأربعاء، 22 يناير 2020 10:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة