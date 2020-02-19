القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى وتمرين دفاع جوى ضد الأهداف الجوية المعادية، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية للقوات البحرية لتنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى فى البحر الأحمر.